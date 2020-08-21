تحقيق أول 5 مليون خطوة بعد يومين فى تحدي خطواتنا معا لدعم حركة الأولمبياد الخاص

‎مع انتهاء اليوم الثانى من ايام تحدى ( خطواتنا معاً) والذى انطلق منذ يومين وهى المبادرة التى أطلقها الأولمبياد الخاص الإماراتي برئاسة معالي شما المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب رئيس مجلس الأمناء و الرئاسة الاقليمية للاولمبياد الخاص الدولى برئاسة المهندس أيمن عبد الوهاب ، وتستمر على مدى عشرة أيام حتى يوم 29 أغسطس ، من أجل تحقيق 52 خطوة وهو نفس عدد السنوات التى مرت من عمر حركة الاولمبياد الخاص الدولى والتى تأسس عام 1968 ، واستطاع ان تنطوى تحت لواءه 6 مليون لاعب ولاعبه من 192 دولة .

‎وشهد اليوم الثانى من التحدى اقتراب الوصول الى تحقيق 5 مليون خطوة من بينهم مليونين خطوة تحققت بأقدام اماراتية وكان أكبر رقمين إماراتيين قد تحققا فى اليوم الثانى عن طريق على س صديقى والتى تشارك فى المرحلة العمرية (24-39 ) واستطاعت ان تحقق 80300 خطوة وواصل زميلها ويليامز الذى يشارك فى المرحلة السنية (40-49)

ملاحقتها بتحقيقه 74144 خطوة ، وتتواصل الخطوات وتتلاحق من اقدام المتسابقين بعد انتهاء اليوم الثانى من ايام التحدي ، ومن المتوقع أن يشهد يومى الجمعه والسبت واللذان يعدان من ايام الاجازات الاسبوعية زيادة فى أعداد المشاركين ، الأمر الذى ينبئ بتحقيق المزيد من ملايين الخطوات قبل يوم 29 أغسطس موعد انتهاء المبادرة .

‎وعبرت معالي شما المزروعي عن سعادتها البالغة بتلاحق تحقيق المزيد من ملايين الخطوات وبأقدام شرائح مختلفة ومتنوعة من أبناء الإمارات فتيات وفتيان رجال ونساء شباب وكبار المواطنين ، بالاضافة الى مشاركات من جنسيات كثيرة ، وقدرة مجتمع دولة الإمارات المتكاتف بكافة الجنسيات المقيمة على ارضه على فعل الكثير من الأعمال النبيلة والخيرية والتطوعية من خلال الحرص على المشاركة ، وبذل أقصى جهد ممكن النابع عن حب وتفاني ، الأمر

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الذى يشجعنا على استمرار إطلاق مثل تلك المبادرات ، وهى رسالة نحاول أن نؤكد من خلالها بأن أصحاب الهمم من ذوى الاعاقة الذهنية فى قلوبنا وعقولنا ، وأن حكومتنا الرشيد ودولة الإمارات العربية المتحدة لا تلى اى جهدا من أجلهم .

‎ومع انتهاء اليوم الثانى من أيام التحدى واقتراب تحقيق أول 5 مليون خطوة عبر المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمى للاولمبياد الخاص الدولى عن سعادته البالغة بتحقيق تلك المبادرة الإنسانية لأهدافها النبيلة والتفات جميع طوائف المجتمع من مختلف دول العالم حول مبادرة دعم حركة الأولمبياد الخاص وان عدد الخطوات يماثل عدد السنين التى مرت من عمر حركتنا الانسانية والتى حاولت خلالها ان تحقيق الكثير من النجاحات وغيرت نظرة المجتمع الى ذوي الإعاقة الفكرية.

وقد لمسنا عن قرب التغيير الكبير فى حياتهم ، وان ممارستهم الرياضات المختلفة والبالغ عدد 30 رياضة اولمبية ما بين صيفية وشتوية قدمت لنا نماذج رائعة من الرياضيين ، أصحاب قدرات خاصة ومميزة وكشفت لنا بأن حصولهم على جرعات تدريبية كافة يمكن من خلالها تفجير طاقاتهم الرياضية الكامنة بداخلهم ، وهى من أهم الأهداف التى استطاع الأولمبياد الخاص ان يحققها على مدى تلك السنوات التى مرت من عمره