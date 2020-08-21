جوميز: اعتذر عن الفيديو المسيئ.. وهزيمة الهلال أمر طبيعي والدليل يوفنتوس

أكد مهاجم فريق الهلال “بافتيمبي جوميز“، أنه كان من المتوقع صعوبة مواجهة أهلي جدة، مشيرًا إلى أن الفريق سوف يواصل المسيرة نحو المنافسة بقوة على لقب الدوري السعودي للمحترفين.

وقال جوميز في تصريحات عقب نهاية المباراة: “أكملت المباراة حتى نهايتها ولكن تضايقت كثيرا من الأجواء الحارة خلال لقاء الأهلي“.

وأضاف: “كان هناك سوء فهم بالنسبة لمقطع الفيديو المنتشر، واعتذر للجميع على الخطأ الغير مقصود، لا أستطيع أن أقلل من الاحترام لأحد، ما حدث خطأ لا إرادي بسبب اللغة العربية التي لا أجيدها”.

وواصل:” الفرق المتنافسة دائما تمر بمحطات صعبة والدليل ما حدث مع يوفنتوس الإيطالي، أهنئ الأهلي على مستواهم، سجل هدفين، دخلوا مرمى الهلال بسبب الأخطاء كان من الممكن تفادي هذه الأهداف”

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وأتم: “الهلال كان يستطيع الفوز، لكن الأمور لم تسير بالشكل المطلوب”.

وفاز فريق أهلي جدة على نظيره الهلال بثنائية مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة 26 للدوري السعودي.

تقدم فريق الأهلي مبكراً عن الدقيقة الخامسة عبر لاعبه عمر السومة، قبل أن يدرك الهلال التعادل عبر لاعبه علي هادي في الدقيقة 62. وتمكن الراقي عبر عبد الفتاح عسيري من تسجيل الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 74 لتنتهي المباراة بفوز هام للأهلي على الهلال متصدر منافسات الدوري السعودي.

بتلك النتيجة تجمد رصيد الهلال عند النقطة 60 في صدارة الترتيب، فيما ارتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 46 محتلاً الترتيب الثالث.

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