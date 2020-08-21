رياضة | توريس يتحدث عن دور جيرارد في تغيير طريقة لعبه

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 21 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر توريس يتحدث عن دور جيرارد في تغيير طريقة لعبه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبرز لاعب كرة القدم الإسباني السابق، فرناندو توريس، الدور الحاسم الذي لعبه ستيفن جيرارد كشريك أساسي في مسيرته، حيث أكد أن لاعب الوسط قام بتغيير أسلوبه في اللعب، حين تقابلا في ليفربول.

في تصريحات نشرتها ماستركارد، الشركة التي يعمل سفيراً لها، أعرب اللاعب المعتزل عن تقديره لتأثير زميله السابق، وقال: "هناك فرناندو توريس قبل اللعب مع ستيفن جيرارد وفرناندو توريس بعد اللعب مع ستيفن جيرارد، غير أسلوبي".

استعرض توريس تطور مسيرته واللحظات التي غيرت حياته، والتي شكلت إرثه حتى الآن، مشيراً إلى أنه مدين بشغفه بكرة القدم لأخيه، الذي كان حارس مرمى، وكان بحاجة إلى من يركل الكرة حتى يتدرب.

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ومع ذلك، أوضح توريس أن الوصول إلى القمة لم يكن سهلاً، مؤكداً أن المرة الأولى التي لعبت فيها كرة القدم كان ذلك إجباراً، لكن في ذلك اليوم تغيرت حياتي".

وتذكر توريس الذي كان مشجعاً لأتلتيكو مدريد منذ الطفولة، قبل أن يصبح أحد أهم لاعبي النادي المدريدي، فرصة اللعب مع بطل طفولته، المهاجم الأسطوري كيكو، ما وصفها بأنها كانت لحظة لا تقدر بثمن في مسيرته.

كما سلط لاعب "الأتلتي" السابق الضوء على أهمية رياضة كرة القدم، وشدد على أنها تجعل الجماهير تشعر بالسعادة والحرية، لأنهم يتواصلون مع كرة القدم وينسون كل شيء، وهذا هو السبب في أن هذه اللعبة تتمتع بقوة كبيرة".