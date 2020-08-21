رياضة | موقف أحمد الشيخ النهائي من مواجهة الزمالك في القمة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 21 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر موقف أحمد الشيخ النهائي من مواجهة الزمالك في القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخضع أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي اليوم الجمعة لتحديد موقفه من اللحاق بمباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري.

ويلاقي الأهلي غريمه التقليدي الزمالك في قمة الدوري والمقرر لها مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الـ21 من المسابقة الأكبر محليًا، المقامة على ملعب القاهرة الدولي.

وأعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق أن موقف أحمد الشيخ من مباراة الزمالك سيتحدد في مران اليوم حيث يُعاني اللاعب من إصابة في كاحل القدم.

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وأكد أن الجهاز الطبي للفريق سيقوم بمحاولة أخيرة خلال مران اليوم لتحديد موقف اللاعب من مباراة الزمالك، وتعرض أحمد الشيخ للأصابة في الكاحل خلال مباراة أسوان بالجولة العشرون للدوري التى أقيمت مساء الاثنين الماضي وإنتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف دون رد.

ويدخل النادي الأهلي مباراة الزمالك، وهو في صدارة جدول ترتيب المسابقة برصيد 56 نقطة وبافرق كبير عن وصيفه الزمالك الذي يحتل المركز الثاني برصيد 39 نقطة.

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