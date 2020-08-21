شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي تشكيل كارتيرون المتوقع لمواجهة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر باتريس كارتيرون، المدير الفني، على الخطة والتشكيل الذي سيخوض بهما مواجهة الأهلي «السبت» في الدوري. ووضح من التدريبات، أن كارتيرون، سيخوض المواجهة بتشكيل يضم كل من «محمد ابوجبل، محمد عبدالشافي، محمود علاء، محمود الونش، حازم إمام، فرجاني ساسي، طارق حامد، بن شرقي، اوناجم، احمد سيد زيزو، مصطفي محمد». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 97,025

تعافي 63,462

وفيات 5,212

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