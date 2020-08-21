شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار عزل سبعة لاعبين في المصري بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الطبي للنادي المصري، استمرار عزل سبعة لاعبين، لعدم تخلصهم من فيروس كورونا. واللاعبون هم، احمد عبد الفتاح، اسلام عطية، محمود وادي، محمد شحاته، ابراهيم الغنام، أحمد شوشة، محمد.

وينتظم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عصر اليوم الجمعة في معسكر مغلق بأحد فنادق برج العرب، وذلك استعدادًا لمباراته بالجولة الحادية والعشرين من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق مصر المقاصة والمقرر إقامتها في السادسة والنصف مساء غد السبت على ستاد الجيش ببرج العرب.

وتضم القائمة 24 لاعبًا جاءوا على النحو التالي :

في حراسة المرمى: الناشئان حسام عياد، ايهاب العايدي.

في خط الدفاع: اسلام أبوسليمة، عمر كمال عبدالواحد، كريم العراقي، محمود حمد، بالإضافة إلى الناشئين أحمد يوسف، محمد عبدالسلام “بندق”، محمد عبدالخالق “دقدق”.

في خط الوسط: عمرو موسى، فريد شوقي، حجاج عويس، ايزي ايميكا، أحمد ياسر، عبدالناصر دي ماريا، حسن على، مفتاح طقطق، ، أحمد عادل “ميسي”، محمد زكريا “شيكا”، أيمن ندا، عبدالرحمن زين، الناشئ زياد فرج.

في خط الهجوم: النيجيري أوستين أموتو، الناشئ محمد الجمل.

قرر الجهاز الطبي للنادي المصري، استمرار عزل سبعة لاعبين، لعدم تخلصهم من فيروس كورونا.

واللاعبون هم، احمد عبدالفتاح، اسلام عطية، محمود وادي، محمد شحاته، ابراهيم الغنام، أحمد شوشة، محمد جابر.

وينتظر ان يخضع اللاعبون السبعة لمسحة جديدة خلال الأيام المقبلة، لتحديد موقفهم من الإصابة بالفيروس.

استمرار عزل سبعة لاعبين في المصري بسبب «كورونا»

قرر الجهاز الطبي للنادي المصري، استمرار عزل سبعة لاعبين، لعدم تخلصهم من فيروس كورونا.

واللاعبون هم، احمد عبدالفتاح، اسلام عطية، محمود وادي، محمد شحاته، ابراهيم الغنام، أحمد شوشة، محمد جابر.

وينتظر ان يخضع اللاعبون السبعة لمسحة جديدة خلال الأيام المقبلة، لتحديد موقفهم من الإصابة بالفيروس.

Advertisements

استمرار عزل سبعة لاعبين في المصري بسبب «كورونا»

قرر الجهاز الطبي للنادي المصري، استمرار عزل سبعة لاعبين، لعدم تخلصهم من فيروس كورونا.

واللاعبون هم، احمد عبدالفتاح، اسلام عطية، محمود وادي، محمد شحاته، ابراهيم الغنام، أحمد شوشة، محمد جابر.

وينتظر ان يخضع اللاعبون السبعة لمسحة جديدة خلال الأيام المقبلة، لتحديد موقفهم من الإصابة بالفيروس.