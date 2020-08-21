شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء 13 لاعباً من المصري من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
تماثل 13 لاعباً من الفريق الأول للنادي المصري، من الإصابة بفيروس كورونا واللاعبون هم عمر كمال عبد الواحد، كريم العراقي، أحمد يوسف، عمرو موسى، ايزي ايميكا، مفتاح طقطق، احمد عادل"ميسي"، محمد زكريا "شيكا"، حسن علي، اوجستين اوموتو، زياد فرج، عبد الرحمن زين، بهاء مجدي.
وينتظم اللاعبون، في المعسكر المغلق للنادي المصري، استعداداً لمواجهة مصر المقاصة في الدوري.
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