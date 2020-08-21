شكرا لقرائتكم خبر عن 24 لاعباً في معسكر المصري استعداداً لمواجهة المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب ينتظم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عصر اليوم الجمعة في معسكر مغلق بأحد فنادق برج العرب، وذلك استعدادًا لمباراته بالجولة الحادية والعشرين من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق مصر المقاصة والمقرر إقامتها في السادسة والنصف مساء غد السبت على ستاد الجيش ببرج العرب.

وتضم القائمة 24 لاعبًا جاءوا على النحو التالي :

في حراسة المرمى: الناشئان حسام عياد، ايهاب العايدي.

في خط الدفاع: اسلام أبوسليمة، عمر كمال عبدالواحد، كريم العراقي، محمود حمد، بالإضافة إلى الناشئين أحمد يوسف، محمد عبدالسلام “بندق”، محمد عبدالخالق “دقدق”.

في خط الوسط: عمرو موسى، فريد شوقي، حجاج عويس، ايزي ايميكا، أحمد ياسر، عبدالناصر دي ماريا، حسن على، مفتاح طقطق، ، أحمد عادل “ميسي”، محمد زكريا “شيكا”، أيمن ندا، عبدالرحمن زين، الناشئ زياد فرج.

في خط الهجوم: النيجيري أوستين أموتو، الناشئ محمد الجمل. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 97,025

تعافي 63,462

وفيات 5,212

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