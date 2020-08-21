شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري يجري مسحة كورونا قبل مواجهة دجلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خضع لاعبو الاتحاد السكندرى وجهازهم الفنى والطبى والإدارى لمسحة كورونا بمقر النادى صباح اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة دجلة والمقرر لها الأحد المقبل بالجولة 21 من عمر الدورى الممتاز .

وخاض لاعبو زعيم الثغر التدريبات عقب الانتهاء من إجراء المسحة، استعدادا للقاء دجلة والتي شهدت مشاركة رزاق سيسيه في التدريبات الجماعية لأول مرة عقب تماثله من فيروس كورونا الذى أصيب به خلال الفترة الماضية .

وباتت مشاركة سيسيه في المباراة صعبة لعدم جاهزيته الكاملة خاصة انها المشاركة الأولى له منذ الإصابة ويحتاج لمزيد من الوقت حتي يستعيد فورمته البدنية .

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كما انتظام عمر الميدانى وأيمن غباشى فى التدريبات الجماعية حيث كان يعانى غباشي من إصابة في العضلة الأمامية بينما استمر غياب هشام محمد الذى يخضع لجلسات طبية بعد أن غاب خلال الفترة الأخيرة لإصابته بالضامة.

ويسعى طلعت يوسف لتحقيق الفوز على دجلة لاستغلال النتائج الأخيرة للفرق المنافسة على الدخول والزحف نحو المربع الذهبى

ومن المنتظر أن يدخل الفريق معسكر مغلق غدا بالقاهرة بـ 22 لاعبا استعدادا لدجلة على أن يتم اختيار القائمة النهائة للمباراة غدا .