شكرا لقرائتكم هل تفاوض الأهلي مع مهاجم الذئاب الشاب؟ المقاولون يوضح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق المهندس محمد عادل فتحي ضو مجلس إدارة المقاولون العرب، والمشرف على فريق الكرة، على الأنباء التي ترددت مؤخراَ عن اهتمام أكثر من نادي بالتعاقد مع يوسف حسن هداف ناشئين 2003، والذي تم تصعيده مخراً إلى الفريق الأول، بفرمان الجهاز الفني للفريق في ظل تألق اللاعب.

وقال المشرف على الكرة بالمقاولون أن النادي لم تصله أي عروض رسمية من النادي الأهلي أو غيره خلال الفترة الماضية من أجل ضم اللاعب، مضيفاً أنه لا نية لدى إدارة المقاولون في بيع اللاعب خلال الفترة الحالية.

واصل محمد عادل، أن النادي يستهدف بيع اللاعب خارجياً فقط خوض تجربة الاحتراف وليس محلياً، طامحين أن يعيد تكرار تجربة محمد صلاح نجم المقاولون العرب سابقاً وليفربول الانجليزي حالياً، ومشيراً إلى أن عقد اللاعب مع المقاولون يمتد لـ 4 مواسم.

في سياق متصل، تعد المقاولون العرب لمواجهة فريق أسوان، في الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي يستضيفها ملعب اتحاد الشرطة في السادسة والنصف مساء اليوم الجمعة، وشدد علاء عبد الغني المدرب العم للمقاولون على أن النادي يشدد على تطبيق الاجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة اللاعبين من أجل استكمال طموح الفريق بالموسم الجاري بحجز مقعدا في المربع الذهبي للمشاركة في البطولات العربية والأفريقية.

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وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت المقاولون وأسوان قد انتهت بفوز ذئاب الجبل بهدفين مقابل هدف، فيما تواجه الفريقان ودياً خلال فترة الإعداد لاستئناف النشاط الكروي وتعادلا في اللقائين بهدف لمثله.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 37 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 20 مباراة، فازوا في 11لقاء وتعادلوا في 4 وخسروا خمس مباريات، وسجل لاعبو المقاولون 25 هدفاً واستقبلت شباكه 17 آخرين.

في سياق متصل، أكد علاء عبد الغني، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، أن الجهاز الفنى وضع هدفاً أمامه منذ بداية الموسم، وهو الوصول إلى المربع الذهبى والحفاظ على مركزه من أجل المشاركة فى البطولات العربية والأفريقية.

وأضاف نجم الزمالك السابق، فى تصريحات خاصة، أن استئناف النشاط الكروى بعد كورونا أزال الفوارق بين جميع الفرق، حتى النادى الأهلى الذى كان متميزاً عن الجميع فى الدور الأول تراجع بعد التوقف الطويل.

وقال عبد الغنى، جميع الفرق متساوية فى الحظوظ بعد استئناف النشاط، وإذا ضغطنا على أنفسنا واجتهدنا قليلاً يمكن حصد وصافة الدورى بسهولة جداً، موضحا أن الإنتاج الحربى فريق جيد للغاية ولديه العديد من العناصر المميزة، واستطاع أن يجارى الأهلى متصدر الدورى، ولديه مدرب مخضرم وهو مختار مختار، ونحن نحترم الفريق جداً، ولكننا أيضاً لن نفرط فى نقاط اللقاء للحفاظ على مركزنا فى ظل اشتعال المنافسة.