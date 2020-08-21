شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الأهلي .. تاريخ مباريات القمة في شهر أغسطس "تفوق أحمر" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه فريق الأهلى فى التاسعة من مساء السبت، نادى الزمالك فى إطار الجولة 21 من مسابقة الدورى، والتى تقام بإستاد القاهرة الدولى، فى القمة التى تحمل رقم 120، وتأتى هذه المباراة لتكون الخامسة فى مواجهات الفريقين خلال شهر أغسطس، حيث سبق وألتقى الفريق الأحمر مع نظيره الأبيض فى 4 مباريات رسمية خلال أشهر أغسطس منذ عام 1985 .

ويدخل فريق الأهلى مباراة الزمالك متربعا على قمة جدول الدورى برصيد 56 نقطة، بينما جاء الزمالك وصيفا فى المركز الثانى برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 20 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 11 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 3 مواجهات، وسجل 25 هدفًا واستقبل 14 هدفًا،

جاءت نتائج المواجهات بين الأهلى والزمالك والتى أقيمت فى أغسطس، فاز الأهلى فى لقائين، وتعادل فى واحدة وخسر مثلها .

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المواجهة الأولى التى جمعت الأهلى مع الزمالك فى شهر أغسطس عام 1985 فى منافسات ربع نهائى الكأس، وانتهت بفوز الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

المواجهة الثانية أقيمت عام 1991 بنصف نهائى الكأس وانتهت بفوز الأهلى أيضا بهدفين نظيفين

ثالث المواجهات أقيمت عام 2003 فى السوبر المصرى وانتهت بالتعادل السلبى، وتم اللجوء إلى ركلات الترجيح لتعلن عن فوز الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف.

آخر مباراة جمعت الأهلى مع الزمالك فى أغسطس أقيمت منذ 4 سنوات وبالتحديد عام 2016 بنهائى الكأس وفاز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل .