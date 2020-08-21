شكرا لقرائتكم جلسات تحفيزية من كبار الأهلي للاعبين قبل القمة 120 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص لاعبو الأهلي الكبار على تكثيف الجلسات الخاصة خلال الساعات الماضية، من أجل الحديث عن أهمية الفوز في مباراة الزمالك غداً بالدوري.

ويتحدث لاعبو الفريق الكبار أمثال وليد سليمان ومحمد الشناوي وأحمد فتحي ومعهم على معلول بشأن ضرورة تحدي الظروف الصعبة التي يواجهها الفريق مؤخراً من إصابات مُتتالية ورحيل بعض اللاعبين وبذل أقصى جهد في مباراة الغد من أجل الفوز وإسعاد الجماهير والإقتراب خطوة كبيرة من حسم لقب بطولة الدوري.

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ويلتقي الأهلي مع الزمالك في التاسعة من مساء غداً ، السبت، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الممتاز ، ويحتل الأهلي قمة الدوري برصيد 56 نقطة بفارق 17 نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثاني بـ39 نقطة.

ويرغب لاعبو الأهلي في "لم الشمل" من خلال الجلسات الخاصة التي من شأنها تحفيظ جميع عناصر الفريق سواء القدامي أو الجُدد والصاعدين بهدف تحقيق الفوز في قمة الكرة المصرية غداً.

ويواجه الأهلي ظروف صعبة في مباراة الغد بسبب الغيابات المُتتالية أبرزها محمود متولي المُصاب بالصليبي وأحمد الشيخ ومحمد محمود وكريم نيدفيد ومعهم حسين الشحات الذى أجرى جراحة "فتاق" قبل عدة أشهر بجانب رحيل رمضان صبحي وشريف أكرامي عن النادي رسمياً.