شكرا لقرائتكم موافقة الاتحاد الإفريقي على استضافة مصر لبطولة شمال إفريقيا للكاراتيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الاتحاد الأفريقي للكاراتيه الموافقة على طلب نظير المصرى باستضافة منافسات بطولة شمال أفريقيا " زون وان " التي تقام فبراير القادم.

جاءت الموافقة بعدأن ارسل الاتحاد المصرى برئاسة محمد الدهراوى خطابا الى نظيره الافريقى يطلب فيه استضافة البطولة ، والمقرر مشاركة 5 دول بها وهى كل من ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، بالإضافة إلى مصر.

كما تلقى الاتحاد موافقة وزارة الشباب و الرياضة على استضافة البطولة ، مع الاستعداد لها بالشكل الذى يليق باسم مصر و البطولات التي تنظمها في مختلف الألعاب .

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وكان مسئولو اتحاد الكاراتيه، برئاسة محمد الدهراوى، خاطبوا نظراءهم بوزارة الشباب والرياضة، لموافقة الوزارة على إقامة البطولة الأفريقية للكبار والناشئين والشباب، والتى تستضيفها مصر بسفح الأهرامات، دعما للسياحة، وتشجيعا لها، وللمعالم السياحية بمصر، والتى تقام أغسطس من العام المقبل، حيث إن موافقة الوزارة خطوة أولى قبل مخاطبة باقى الجهات المختصة للبدء فى إجراءات باقى الموافقات من الوزارات المختصة.

وتشارك منتخبات الكاراتيه في عدة بطولات ، فى شهر مارس المقبل تقام بطولتى البحر الأبيض المتوسط بقبرص، والبريمرليج بأذربيجان، وبالانتقال إلى شهر أبريل المقبل فتقام بطولة واحدة للدورى العالمى بالمغرب، وفى شهر مايو يقام بطولة دورى الشباب والذى يقام بقبرص.

على مستوى بطولات شهر يونيو فيشارك منتخب الكاراتيه في تصفيات مؤهلة لطوكيو، وتقام بفرنسا، كما يشارك في معسكر تابع للاتحاد الدولى بكرواتيا.