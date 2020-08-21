شكرا لقرائتكم أسوان ضد المقاولون .. تاريخ مواجهات الفريقين قبل مواجهة اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه فريق أسوان نظيره المقاولون العرب فى السادسة والنصف مساء اليوم الجمعة على ستاد كلية الشرطة بالعباسية ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدورى العام فى مواجهة يدخلها تماسيح النيل بعد الخسارة من الأهلى بثلاثية دون رد فى الجولة الماضية فيما فاز ذئاب الجبل على الإنتاج الحربى بهدفين مقابل هدف فى نفس الجولة.

*ترتيب أسوان والمقاولون العرب فى جدول الدوري



يحتل أسوان المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 7 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 21 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدفاً فيما يحتل المقاولون العرب المركز الثالث برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز فى 11 وتعادل فى 4 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبيه 25 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفاً.

*تاريخ مواجهات أسوان والمقاولون العرب



تاريخيا 17 مواجهة سابقة جمعت بين الفريقين فى 8 مواسم سابقة فى مسابقة الدوري. شهدت تفوقا رهيبا لذئاب الجبل الذى حقق 11 انتصار منها أربعة متتالية فى بداية المواجهات، مقابل ثلاثة انتصارات فقط لأبناء الصعيد أولهما كان فى المواجهة الخامسة، و3 مواجهات انتهت بالتعادل، سبعة مباريات متتالية فشل أسوان فى تحقيق أى فوز على المقاولون العرب، سجل المقاولون 32 هدفا مقابل 8 أهداف فقط لأسوان.

المواجهة الأولى موسم 90/1991 وفاز المقاولون فى الدور الأول 29 ديسمبر 1990 بهدف دون رد سجله خالد كامل فى بداية الشوط الثاني، وأهدر خالد عصمت ضربة جزاء للمقاولون قبل نهاية المباراة.

وفى ختام الموسم حقق المقاولون أكبر فوز له على أسوان بنصف دستة أهداف سجل محمد السيد هاتريك وحمدى أبوراضى هدفين والراحل ناصر محمد على هدفا، وأقيمت المواجهة أيضا بالقاهرة فى 11 يوليو 1991.

وفى موسم 94/95 أكد المقاولون تفوقه وفاز ذهابا وإيابا بهدفين مقابل هدف بالجبل الاخضر، وبهدف دون رد بأسوان.

بينما حقق أسوان أول فوز له فى 11 ديسمبر 1996، بهدفين مقابل هدف فى المباراة المؤجلة من الأسبوع السابع تقدم للضيوف محمد عودة المدير الفنى السابق للمقاولون فى بداية الشوط الثاني، وتعادل محمد محمود لأسوان بعدها بدقيقتين، بعدها بعشر دقائق سجل عبد الناصر عباس هدف الفوز .

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وفى الدور الثانى انتهت أول مواجهة بين الفريقين بالتعادل السلبى فى 9 مايو 1997 بالجبل الأخضر، ولم يكتفى المقاولون بالسداسية بل هزم أسوان بخماسية فى 12مايو 2003، وبرباعية فى 30 سبتمبر 1997.

المواجهة الاخيرة بين الفريقين كانت فى 23 نوفمبر 2019 بالدور الاول لدورى هذا الموسم وانتهت بفوز المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف سجل ثنائية ذئاب الجبل محمود السيد عطية ومحمد سمير وسجل أوميد أوكرى هدف زهرة الجنوب الوحيد

*صراع كشرى والنحاس أهلاوى بطموحات مختلفة



ويسعى أحمد كشرى المدير الفنى لأسوان لتسجيل انتصار يساهم فى خروج فريقه من النفق المظلم لاسيما بعد الأداء الجيد الذى يظهر به تماسيح النيل ويعول كشرى على نجومه مصطفى البدرى ومحمد المرسى.

بينما شدد عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب على لاعبيه ضرورة استمرار نغمة الانتصارات لمواصلة ملاحقة الزمالك وبيراميدز على المركز الثانى المؤهل للمشاركة فى دورى الابطال الافريقى بالموسم الجديد.

*التشكيل المتوقع لتماسيح النيل وذئاب الجبل



ويبدو التشكيل المتوقع لتماسيح النيل أمام المقاولون العرب مكون من :"مسعد عوض، محمد جابر، محمود نعيم، طارق أبو العز، أحمد عامر، إبراهيم جلال، إبراهيم القاضي، محمد المرسي، أحمد صغيري، مصطفى البدرى، محمد إسماعيل".

ويبدو التشكيل المتوقع لذئاب الجبل أمام أسوان مكون من :" محمود أبو السعود فى حراسة المرمى، أمير عابد، محمد سمير، إبراهيم صلاح، محمد سالم، كريم مصطفى، حسن الشامي، محمد مجلى، أحمد الشيمى، سيف الدين الجزيرى وشكرى نجيب".