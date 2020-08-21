شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الأهلي .. أوراق كارتيرون وفايلر الرابحة في القمة 120 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لا صوت يعلو فوق صوت القمة فى الشارع الكروى المصري.. فالجميع لا يتحدث إلا عن مباراة القمة المرتقبة بين الأهلى والزمالك المقرر لها التاسعة من مساء غد السبت، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدورى الممتاز.

قمة تحت أنظار الملايين



أهمية قمة الكرة المصرية جعلتها محط اهتمام ومتابعة ملايين من جماهير الكرة المصرية والعربية لأنها ستُحدد ملامح بطل الدورى بنسبة كبيرة فالفوز سيُقرّب الأهلى كثيراً من التتويج بالمسابقة المحلية للمرة الـ42 لبطولة الدورى أما فوز الزمالك سيُجدد حظوظ الأبيض الضئيلة فى استعادة درع الدورى، ويحتل الأهلى قمة الدورى برصيد 56 نقطة فيما يحتل الزمالك المركز الثانى برصيد 39 نقطة.

فى الأهلى، رفع السويسرى رينيه فايلر شعار "قادرون على مواجهات الظروف الصعبة" فالفريق يعانى بسبب لعنة الغيابات التى فرضت نفسها على سطح الأحداث الكروية الحمراء فقد واجه الفريق "هوجة" غيابات بالجملة يأتى فى مقدمتهم، محمود متولى الذى أُصيب فى مباراة أسوان الأخيرة بقطع فى الرابط الصلبى ومعه أحمد الشيخ الذى أُصيب فى الكاحل خلال المباراة ذاتها بجانب المُصابين محمد محمود وكريم نيدفيد وحسين الشحات الذى أجرى جراحة "فتاق" قبل عدة أشهر، بجانب إيقاف محمود عبد المنعم كهربا ورحيل رمضان صبحى فيما أعلن الجهاز الفنى جاهزية الأنجولى جيرالدو للمباراة.

​أوراق كارتيرون وفايلر الرابحة



ويعول السويسرى رينيه فايلر على نفس الأوراق الرابحة ويأتى فى مقدمتها وليد سليمان وعلى معلول وديانج والسولية وقفشة ومعهم آليو بادجى الذى بدأ يدخل فورمة المباريات الفترة الماضية.

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أما الزمالك فيرى أن حظوظه هى الأكبر بفضل جاهزية لاعبيه وعدم وجود قائمة طويلة من الإصابات كما هو الحال فى الأهلى حيث يمتلك الفرنسى كارتيرون أكثر من ورقة رابحة فى الفريق أبرزها فرجانى ساسى ومصطفى محمد وطارق حامد وبن شرقى وزيزو، فيما سيغيب عن الزمالك عبد الله جمعة للأيقاف وشيكابالا وإمام عاشور للإيقاف بسبب أحداث مباراة السوبر.

فايلر وكارتيرون يُكثفان حالياً من جلساتهما الخاصة مع لاعبى الفريقين من أجل تحديد مهام كل لاعب والأدوار المطلوبة منهم فى القمة المرتقبة.