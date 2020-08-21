شكرا لقرائتكم استمرار غياب حسام باولو عن الطلائع أمام طنطا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستمر غياب حسام باولو مهاجم طلائع الجيش عن فريقه فى مباراته المقبلة ضد طنطا بسبب استمرار معاناته من كدمة فى الكتف تعرض لها خلال حادث السيارة الذى داهمه أثناء سفره للإسماعيلية لحضور فرح زميله أحمد هانى وتسبب فى تهشم سيارته.

وغاب باولو عن مواجهة بيراميدز الماضية التى انتهت بالتعادل الايجابى 2/2 فيما يواصل الجهاز الطبى تجهيزه للمباريات المقبلة.

ويختتم اليوم الجمعة فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى استعداداته لمواجهة طنطا المقرر لها الرابعة عصر غداً السبت على ستاد جهاز الرياضة العسكرى فى إطار مواجهات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري العام ، ويغيب مهند لاشين لاعب الطلائع عن مباراة طنطا بعد تعرضه للطرد فى مواجهة بيراميدز وكذلك عبد الرحمن زولا بسبب الايقاف بعد الحصول على الانذار الثالث بالإضافة لمحمد جمال بيبو الذى يؤدى برنامج تأهيلى وكذلك أحمد علاء مدافع الفريق الذى يواصل التأهيل من إصابة الرباط الصليبى.

وتعادل فريقا طلائع الجيش وبيراميدز بهدفين لمثليهما في المباراة التي جرت بينهما بإستاد الدفاع الجوى في الجولة العشرين للدورى مساء الاحد، ليقتسم الفريقان نقاط المباراة ويرتفع رصيد بيراميدز إلى 36 نقطة في المركز الثالث بجدول الدورى ، بينما ارتفع رصيد طلائع الجيش إلى 18 نقطة في المركز الرابع عشر للمسابقة.

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وتقدم طلائع الجيش بهدفين مقابل للاشئ عن طريق ناصر منسى وأحمد سامى من ركلة جزاء في الدقيقتين الثانية و30 من الشوط الأول بينما أضاع عبد الله السعيد صانع العاب بيراميدز ركلة جزاء لفريقه في الدقيقة العاشرة من عمر اللقاء بعدما سدد كرة ضعيفة في وسط المرمى تصدى لها محمد بسام حارس الطلائع بكفاءة ، بينما نجح دودو الجباس مهاجم بيراميدز في إحراز الهدف الأول لفريقه في مرمى طلائع الجيش في الدقيقة 72 لتصبح النتيجة تقدم الفريق العسكرى بهدفين مقابل هدف ، وتعادل بيراميدز عن طريق التونسى عمر العيونى الذى استغل دربكة داخل منطقة جزاء الطلائع ويطلق قذيفة سكنت مرمى محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش .

ومن جانبه أبدى عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق نادي طلائع الجيش حزنه لضياع نقطتين من فريقه بعد نجاح بيراميدز في التعادل بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما على استاد الدفاع الجوي في إطار لقاءات الجولة 20 من الدوري الممتاز.

وقال بسيوني، إنه حزين للغاية خاصة وأن فريقه قدم مباراة قوية للغاية وكان يستحق الفوز على بيراميدز، والطرد المبكر فى الشوط الثانى أجبر الفريق على التراجع بشدة للخلف من أجل التأمين الدفاعى وكذلك غير من حساباته فى التغييرات باللجوء للتأمين خوفا من خسارة اللقاء وبسبب الضغط الهجومى القوى من بيراميدز نجح فى تسجيل التعادل فى النهاية.

بسيوني أشار إلى أن حزنه الأكبر من التعادل تتمثل فى أن الهدفين سجلا من كرتين سهلتين ومن أخطاء دفاعية كان يمكن التعامل معهما، مبررا خروج كريم طارق أفضل لاعبيه من أجل الحفاظ على النتيجة فى ظل اللعب بعشرة لاعبين واستنفاذ المجهود البدني للاعبين بصورة كبيرة وكان لابد من إجراء التعديلات فى التشكيل.