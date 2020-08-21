شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات تحفيزية فى الأهلي لمواجهة الظروف الصعبة قبل قمة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص لاعبو الأهلي، خلال الساعات الماضية، على تكثيف الجلسات الخاصة من أجل الحديث عن أهمية الفوز فى مباراة الزمالك غداً بالدورى، وتحدث لاعبو الفريق الكبار، أمثال وليد سليمان ومحمد الشناوى وأحمد فتحى ومعهم على معلول، بشأن ضرورة تحدى الظروف الصعبة التى يواجهها الفريق مؤخراً من إصابات مُتتالية ورحيل بعض اللاعبين وضرورة بذل أقصى جهد فى مباراة الغد من أجل الفوز وإسعاد الجماهير والاقتراب خطوة كبيرة من حسم لقب بطولة الدورى.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك فى التاسعة مساء غد، السبت، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الممتاز، ويحتل الأهلي قمة الدوري برصيد 56 نقطة بفارق 17 نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثاني بـ39 نقطة.

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ويرغب لاعبو الأهلي فى "لم الشمل" من خلال الجلسات الخاصة التى من شأنها تحفيظ جميع عناصر الفريق، سواء القدامى أو الجُدد والصاعدين، بهدف تحقيق الفوز في قمة الكرة المصرية غداً.

ويواجه الأهلي ظروفا صعبة فى مباراة الغد بسبب الغيابات المُتتالية، أبرزها محمود متولي المُصاب بالصليبي وأحمد الشيخ ومحمد محمود وكريم نيدفيد ومعهم حسين الشحات الذى أجرى جراحة "فتاق" قبل عدة أشهر بجانب رحيل رمضان صبحي وشريف إكرامي عن النادي رسمياً.