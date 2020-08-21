شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الأهلى والزمالك فى قمة أغسطس؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد قطبا الكرة المصرية الأهلى والزمالك لمباراة القمة التى تجمعهما باستاد القاهرة في التاسعة مساء غد السبت، ضمن مواجهات الجولة 21 من مسابقة الدورى، وسبق والتقى الأهلى والزمالك فى 4 مباريات رسمية خلال أشهر أغسطس منذ عام 1985.

ويدخل فريق الأهلى مباراة الزمالك غداً متربعا على قمة جدول الدورى برصيد 56 نقطة، بينما جاء الزمالك وصيفا فى المركز الثانى برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 20 مباراة حقق خلالها الفوز فى 11 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 3 مواجهات، وسجل 25 هدفًا واستقبل 14 هدفًا.

جاءت نتائج مواجهات الأهلى والزمالك التى أقيمت فى أغسطس، فاز الأهلى فى لقاءين، وتعادل فى واحدة وخسر مثلها.

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المواجهة الأولى التى جمعت الأهلى مع الزمالك فى شهر أغسطس عام 1985 فى منافسات ربع نهائى الكأس، وانتهت بفوز الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

المواجهة الثانية أقيمت عام 1991 بنصف نهائى الكأس وانتهت بفوز الأهلى أيضاً بهدفين نظيفين. أما ثالث المواجهات فأقيمت عام 2003 فى السوبر المصرى وانتهت بالتعادل السلبى، وتم اللجوء إلى ركلات الترجيح التي أعلنت فوز الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف.

آخر مباراة جمعت الأهلى مع الزمالك فى أغسطس أقيمت منذ 4 سنوات، وبالتحديد عام 2016 بنهائى الكأس وفاز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل.