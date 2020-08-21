شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأفريقى للكاراتيه يوافق على إقامة بطولة "زون وان" بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق الاتحاد الأفريقى للكاراتيه على طلب نظيره المصرى باستضافة منافسات بطولة شمال أفريقيا "زون وان" التى تقام فبراير المقبل، وجاءت الموافقة بعد ما أرسل الاتحاد المصرى، برئاسة محمد الدهراوى، خطاباً إلى نظيره الأفريقى يطلب فيه استضافة البطولة، والمقرر مشاركة 5 دول بها هى كل من ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، بالإضافة إلى مصر.

كما تلقى الاتحاد موافقة وزارة الشباب والرياضة على استضافة البطولة، مع الاستعداد لها بالشكل الذى يليق باسم مصر والبطولات التى تنظمها فى مختلف الألعاب.

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وكان مسئولو اتحاد الكاراتيه، برئاسة محمد الدهراوى، خاطبوا نظراءهم بوزارة الشباب والرياضة، لموافقة الوزارة على إقامة البطولة الأفريقية للكبار والناشئين والشباب، والتى تستضيفها مصر بسفح الأهرامات، دعما للسياحة، وتشجيعا لها، وللمعالم السياحية بمصر، والتى تقام أغسطس من العام المقبل، حيث إن موافقة الوزارة خطوة أولى قبل مخاطبة باقى الجهات المختصة للبدء فى إجراءات باقى الموافقات من الوزارات المختصة.

وتشارك منتخبات الكاراتيه فى عدة بطولات، فى شهر مارس المقبل تقام بطولتى البحر الأبيض المتوسط بقبرص، والبريمرليج بأذربيجان، وبالانتقال إلى شهر أبريل المقبل فتقام بطولة واحدة للدورى العالمى بالمغرب، وفى شهر مايو يقام بطولة دورى الشباب والذى يقام بقبرص.

على مستوى بطولات شهر يونيو فيشارك منتخب الكاراتيه فى تصفيات مؤهلة لطوكيو، وتقام بفرنسا، كما يشارك فى معسكر تابع للاتحاد الدولى بكرواتيا.