شكرا لقرائتكم خبر عن 18 لاعبًا و6 ناشئين فى معسكر المصرى ببرج العرب استعدادا للمقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظم الفريق الأول للكرة بالنادى المصرى عصر اليوم، الجمعة، فى معسكر مغلق بأحد فنادق برج العرب، استعدادًا لمباراته بالجولة الحادية والعشرين من الدوري والتى تجمعه بمصر المقاصة، والمقرر إقامتها فى السادسة والنصف مساء غد، السبت، باستاد برج العرب فى الإسكندرية، فى الظهور الأول للفريق البورسعيدى منذ جائحة كورونا التى ضربت صفوفه عقب مواجهة الزمالك التى خسرها بهدف دون رد ليقرر اتحاد الكرة تأجيل مبارياته مع حرس الحدود والاسماعيلى والاتحاد السكندرى لوقت لاحق، فيما حقق الفريق الفيومى فوزاً على الجونة بهدف دون رد فى أخر جولة بالدوري.

وتضم قائمة المصرى 24 لاعبًا على النحو التالى:

فى حراسة المرمى: الناشئان حسام عياد، ايهاب العايدي.

فى خط الدفاع : اسلام أبو سليمة، عمر كمال عبد الواحد، كريم العراقى، محمود حمد، بالإضافة إلى الناشئين أحمد يوسف، محمد عبد السلام “بندق”، محمد عبد الخالق “دقدق”.

فى خط الوسط: عمرو موسى، فريد شوقى، حجاج عويس، ايزى ايميكا، أحمد ياسر، عبد الناصر دى ماريا، حسن على، مفتاح طقطق،، أحمد عادل “ميسي”، محمد زكريا “شيكا”، أيمن ندا، عبد الرحمن زين، الناشئ زياد فرج.

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فى خط الهجوم : النيجيرى أوستين أموتو، الناشئ محمد الجمل.

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 20 نقطة بعدما خاض 17 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى مثلهم وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 19 هدفاً وتلقت شباكه مثلها ولايزال لديه ثلاث مباريات مؤجلة.

فيما يحتل مصر المقاصة المركز الثالث عشر برصيد 20 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 8 وخسر مثلها وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً.