شكرا لقرائتكم خبر عن إكرامي: تفاجأت برحيل رمضان صبحي عن الأهلي مثل الجماهير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال إكرامي الشحات حارس مرمى الأهلي السابق إنه تفاجأ بقرار زوج ابنته ولاعب الفريق الأحمر السابق رمضان صبحي بالرحيل والانتقال إلى بيراميدز.

وتحدث إكرامي عبر قناة «أون تايم سبورتس» اليوم الخميس: «أقسم بالله لأول مرة تحدثت مع رمضان منذ إعلان رحيله عن الأهلي كان اليوم، ولا أعرف كل التفاصيل».

وتابع: «رمضان صبحي وشريف إكرامي لا يتحدثان معي في أمورهما الشخصية وبالأخص عقودهم مع الأندية».

وأضاف إكرامي أن أول مكالمة هاتفية بيني وبين رمضان صبحي لم يتطرق في الحديث عن أزمته مع النادي الأهلي، وكانت مكالمة عائلية وتفاجئت مثل الجماهير بالظبط.

وأنهى إكرامي تصريحاته مؤكداً كل ما تردد عن الاستغناء عنه ورحيله عن النادي الأهلي غير صحيح، وهو مستمر في منصبه بقطاع الناشئين.

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