شكرا لقرائتكم خبر عن إكرامي: تفاجأت برحيل رمضان صبحي عن الأهلي مثل الجماهير والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
قال إكرامي الشحات حارس مرمى الأهلي السابق إنه تفاجأ بقرار زوج ابنته ولاعب الفريق الأحمر السابق رمضان صبحي بالرحيل والانتقال إلى بيراميدز.
وتحدث إكرامي عبر قناة «أون تايم سبورتس» اليوم الخميس: «أقسم بالله لأول مرة تحدثت مع رمضان منذ إعلان رحيله عن الأهلي كان اليوم، ولا أعرف كل التفاصيل».
وتابع: «رمضان صبحي وشريف إكرامي لا يتحدثان معي في أمورهما الشخصية وبالأخص عقودهم مع الأندية».
وأضاف إكرامي أن أول مكالمة هاتفية بيني وبين رمضان صبحي لم يتطرق في الحديث عن أزمته مع النادي الأهلي، وكانت مكالمة عائلية وتفاجئت مثل الجماهير بالظبط.
وأنهى إكرامي تصريحاته مؤكداً كل ما تردد عن الاستغناء عنه ورحيله عن النادي الأهلي غير صحيح، وهو مستمر في منصبه بقطاع الناشئين.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
97,025
-
تعافي
63,462
-
وفيات
5,212
كانت هذه تفاصيل خبر إكرامي: تفاجأت برحيل رمضان صبحي عن الأهلي مثل الجماهير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.