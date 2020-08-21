شكرا لقرائتكم المصرى يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة الجونة في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدخل الفريق الأول للكرة بالنادى المصرى عصر اليوم الجمعة، معسكرا مغلقا بأحد فنادق برج العرب، وذلك استعدادًا لمباراته بالجولة الحادية والعشرين من الدورى والتى تجمعه بنظيره فريق مصر المقاصة والمقرر إقامتها فى السادسة والنصف مساء غد السبت على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وتعد مباراة مصر المقاصة هي الظهور الأول للفريق البورسعيدى منذ جائحة كورونا التى ضربت صفوفه عقب مواجهة الزمالك التى خسرها بهدف دون رد ليقرر اتحاد الكرة تأجيل مبارياته مع حرس الحدود والاسماعيلى والاتحاد السكندرى لوقت لاحق، فيما حقق الفريق الفيومى فوزاً على الجونة بهدف دون رد فى أخر جولة بالدوري.

وتضم القائمة 24 لاعبًا جاءوا على النحو التالى:

فى حراسة المرمى: الناشئان حسام عياد، ايهاب العايدي.

فى خط الدفاع: اسلام أبو سليمة، عمر كمال عبد الواحد، كريم العراقى، محمود حمد، بالإضافة إلى الناشئين أحمد يوسف، محمد عبد السلام “بندق”، محمد عبد الخالق “دقدق”.

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فى خط الوسط: عمرو موسى، فريد شوقى، حجاج عويس، ايزى ايميكا، أحمد ياسر، عبد الناصر دى ماريا، حسن على، مفتاح طقطق،، أحمد عادل “ميسي”، محمد زكريا “شيكا”، أيمن ندا، عبد الرحمن زين، الناشئ زياد فرج.

فى خط الهجوم: النيجيرى أوستين أموتو، الناشئ محمد الجمل.

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى مثلهم وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه مثلهم ولايزال لديه ثلاث مباريات مؤجلة

فيما يحتل مصر المقاصة المركز الثالث عشر برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 8 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 21 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً.