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شروط هيدرسفيلد المالية تبعد رمضان صبحي عن السعودية

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جدة - عمرو شويل كشف سعيد البلوشي وكيل اللاعبين في دولة الإمارات أن ناديين في الدوري السعودي حاولوا التفاوض من أجل ضم رمضان صبحي لاعب الأهلي السابق ومنتخب مصر.

وكان رمضان صبحي أنهى اعارته لصفوف الأهلي المصري لمدة موسم ليعود لناديه هيدرسفيلد حيث يتبقى على تعاقده مع الفريق موسمين.
وقال البلوشي في تصريحات تلفزيونية: "لي زميل وكيل أعمال سعودي عَرض علي قبل فترة نهاية شهر يوليو الماضي، تسويق رمضان صبحي على ناد إماراتي أو سعودي، وعرضناه في السعودية على ناديين كبيرين، لكن الاختلاف كان على المبلغ، مبلغ الانتقال 5 ملايين دولار لـ هدرسفيلد و2.5 مليون دولار الراتب السنوي اللاعب، وكان مبلغًا كبيرًا جدًا على الناديين ولم يحدث اتفاق".
وأضاف: بعد ذلك انتقلنا إلى الإمارات، حاولنا أن نبحث عن عروض هناك، وهذا الكلام كان قبل 3 أيام، ولكن تواصل معي أحد وكلاء اللاعبين وأبلغني أن رمضان تعاقد مع بيراميدز.

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