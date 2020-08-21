شكرا لقرائتكم زى النهاردة.. الأهلى يحقق أول فوز في دور المجموعة بدورى أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل زى النهاردة 21 أغسطس 1999، ظهر النادى الأهلى لأول مرة فى دور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا، عندما حل ضيفا على فريق شوتنج ستارز بطل نيجيريا فى أولى جولات المجموعات، ونجح الأهلى فى تحقيق أول فوز له فى دورى أبطال إفريقيا، وأول فوز خارج ملعبه، بعد أن فاز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، سجل أهداف الأهلى كل من شادى محمد، وأحمد بلال فى أول ظهور لهما بقميص الأهلي، وأضاف محمد جودة الهدف الثالث.

أشرك الألمانى راينر تسوبيل فى المباراة كل من: عصام الحضري، إبراهيم سعيد، شادى محمد، سيد عبدالحفيظ، سعيد عبدالعزيز، ياسر ريان، هادى خشبة، وليد صلاح الدين، هشام حنفي، محمد جودة، أحمد بلال، على ماهر، علاء إبراهيم.

وعلى مدار التاريخ، نجح الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية، وبعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 136 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907.

وتوج المارد الأحمر بـ41 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

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على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 14 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.