شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يتواصل مع التونسى فخر الدين بن يوسف لمعرفة أسباب تأخره ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواصل الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز، مع التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق للتعرف على أسباب تأخر عودته للقاهرة منذ تعليق النشاط الكروى فى مارس الماضى.

واستعاد الدراويش جهود ثنائى من محترفيه وهما الغينى بيكيتى سيلفا والناميبى بنسون شيلونجو قبل عودة همام طارق فيما لم يعد الثنائى التونسى فخر الدين بن يوسف والاوغندى باتريك كادو لاعبا الفريق من بلادهم حتى الان .

ويخضع اليوم الجمعة فريق الإسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز لمسحة كورونا بمقر النادى استعداداً لمواجهة حرس الحدود المقرر له الأحد المقبل بالجولة الــ21 من عمر مسابقة الدورى المحلى، وتعادل الدراويش مع وادى دجلة بهدف لكل فريق فى أول ظهور بالمسابقة المحلية بعد عودتها من التجميد بسبب كورونا .

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وشهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى أمس عودة محمد صادق صانع الألعاب للمشاركة بالتدريبات الجماعية، وخاض لاعبو الفريق الأساسيون تدريبات استشفائية بعد مشاركتهم بلقاء وادى دجلة الذى انتهى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، واشتمل المران على مجموعة من التدريبات البدنية بجانب تدريبات الاستحواذ على الكرة واختتم بتقسيمة مصغرة فى وسط الملعب.

من جهته، وضع الفرنسى ديديه جوميز، المدير الفنى للإسماعيلى، برنامجاً تدريبياً للعراقى همام طارق لاعب الفريق لتجهيزه بدنياً وفنياً للمواجهات المقبلة بالدورى، وكان اللاعب قد عاد لمصر قادما من الإمارات بعد فترة غياب، فى أعقاب توقف النشاط الرياضى فى مصر بسبب كورونا.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة جدول مباريات ثلاث جولات جديدة “23 و24 و25” لمسابقة الدورى الممتاز وسيلتقى الدراويش فريق الاتحاد السكندرى يوم 31 اغسطس فى تمام الثامنة مساءً على استاد النادى الإسماعيلى ويواجه الفريق مصر المقاصة يوم 4 سبتمبر باستاد المقاولون العرب فى تمام الخامسة مساءً، ويستضيف الإسماعيلى نادى مصر يوم 7 سبتمبر باستاد الإسماعيلية فى السادسة مساءً.

وينتظر نادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.