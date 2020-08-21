شكرا لقرائتكم خبر عن سرعة مصطفى محمد وبن شرقى أحد أسلحة كارتيرون لضرب دفاعات الأهلى فى القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعول الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة بنادى الزمالك، الكثير على الثنائى مصطفى محمد والمغربى أشرف بن شرقى لضرب دفاعات الأهلى مبكراً فى القمة 120 التى ستجمع الفريقين فى التاسعة مساء غد السبت باستاد القاهرة.

كارتيرون يعتمد فى خطته الفنية على استغلال سرعات بن شرقى ومصطفى محمد للتغلب على دفاع الأحمر الذى يعانى من عدم الانسجام والاستقرار بسبب كثرة التغييرات فى كل مباراة عن الأخرى، سواء بسبب الإيقافات الكثير ة أو الإصابات التى داهمت مدافعى الأحمر.

Advertisements

الجهاز الفنى للزمالك منح الثنائى بن شرقى ومصطفى محمد تعليمات خاصة بضرورة الضغط مبكرا، وفى المنطقة الأمامية الإثارة الذعر بين مدافعى الأهلى واستغلال حالة الارتباك بينهما بسبب عدم الانسجام بالإضافة إلى حرمانهم من بناء أية هجمات للفريق الأحمر.

واستعد الزمالك لخوض مواجهة الأهلى بخوض 4 مباريات فى مسابقة الدورى عقب استئنافها يوم 6 أغسطس الماضى بعد فترة طويلة من التوقف الكروى بسبب جائحة كورونا، ودفع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق بـ26 لاعبًا فى المباريات الأربع التى خاضها بالبطولة قبل القمة المرتقبة، وذلك أمام أندية المصرى البورسعيدى والاتحاد السكندرى ومصر للمقاصة ونادى مصر، على الترتيب وهم: "محمد أبو جبل ومحمود جنش فى حراسة المرمى، حازم إمام وأحمد عيد ومحمد عبد الغنى ومحمود علاء ومحمود الونش وياسين مرعى ومحمد عبد الشافى وعبد الله جمعة وحاتم محمد فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى ومحمد حسن وأحمد زيزو وإسلام جابر ومحمد عنتر ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقى ومحمد حسام بيسو ويوسف أوباما وحسام أشرف فى خط الوسط، مصطفى محمد وأسامة فيصل وكابونجو كاسونجو وعمر السعيد فى خط الهجوم".