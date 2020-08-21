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موعد مباراة الأهلي والزمالك فى الدوري الممتاز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى لمواجهة غريمه التقليدى الزمالك فى الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، وسط طموحات الفريقين لتحقيق الفوز فى مباراة يصعب التوقع نتيجتها، فى ظل الفارق الكبير بين الفريقين فى عدد النقاط وموقف كل منهما بجدول الدورى.

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موعد مباراة الاهلي والزمالك

تنطلق مباراة الاهلي والزمالك فى التاسعة مساء غد السبت باستاد القاهرة الدولى، مع اختلاف اهداف كل من الفريقين الأحمر والأبيض، حيث يسعى فايلر المدير الفني للأهلى لرد الاعتبار أمام الزمالك  بعد الفوز الذى حققه الفريق الأبيض بمباراة السوبر المحلى، بينما يبحث كارتيرون المدير الفني للزمالك تجربة بعض الخطط الفنية قبل مواجهة الرجاء البيضاوى فى نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا.

ترتيب الأهلى والزمالك في جدول الدورى

يتصدر الأهلى ترتيب أندية الدورى برصيد 56 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز فى 18 مباراة وتعادل فى 2 ولم يهزم، وسجل لاعبوه 52 هدفاً وتلقت شباكه 5 أهداف، فيما يحتل الزمالك المركز الثانى برصيد 39 نقطة بعدما خاض 20 مباراة فاز فى 11 وتعادل فى 6 وخسر 3 مباريات، وسجل لاعبوه 25 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً، فيما سيخصم من الفريق الأبيض ثلاث نقاط بنهاية الموسم عقاباً على عدم حضور مواجهة القمة.

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التشكيل المتوقع للأهلى

من المتوقع أن يخوض الأهلى اللقاء بتشكيل مكون من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى أمامه الرباعى محمد هانى وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلى معلول وفى الوسط عمرو السولية وأليو بادجى وجيرالدو وأجاى وقفشة وفى الهجوم مروان محسن.

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التشكيل المتوقع للزمالك

أما الزمالك فمن المتوقع أن يخوض المباراة بتشكيل مكون من: محمد أبو جبل فى حراسة المرمى أمامه الرباعى حازم إمام ومحمد حمدى الونش ومحمود علاء ومحمد عبد الشافى وفى الوسط طارق حامد وفرجانى ساسى وأشرف بن شرقى وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وفى الهجوم مصطفى محمد.

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غيابات الزمالك أمام الاهلى

يفتقد الزمالك فى مباراة القمة لجهود لاعبه عبد الله جمعة بسبب الإيقاف لحصوله على الإنذار الثالث أمام نادى مصر، وكذلك شيكابالا وإمام عاشور بسبب الإيقاف بعد أحداث مباراة السوبر الماضية أمام الأهلى.

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غيابات الأهلى عن مواجهة الزمالك

 يمر فريق الأهلى بمرحلة صعبة للغاية، بعدما ضربت الإصابات والإيقافات صفوف المارد الأحمر قبل القمة، حيث يغيب رمضان صبحى الذى رحل عن الأهلى، بعد انتهاء إعارته رسمياً مع الأحمر، إلى جانب حسين الشحات بسبب الإصابة، التى يعانى منها بعدما أجرى عملية الفتاق وأيضاً محمود كهربا بداعى الإيقاف بعد أحداث السوبر، أمام الزمالك وكذلك محمود متولى الذى أجرى جراحة الصليبى.  

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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