شكرا لقرائتكم خبر عن إكرامى الشحات يغسل يديه من ذنب رحيل رمضان صبحى عن الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال إكرامى الشحات، حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، يواصل "غسل يديه" من ذنب رحيل زوج ابنته رمضان صبحى عن الأهلى، ورغم أن جميع أصابع الاتهام توجهت إلى إكرامى وأكدت أنه لعب دوراً رئيسياً فى رفض رمضان صبحى البقاء فى الأهلى وتفضيله عرض بيراميدز، إلا أن حارس مرمى الأهلى الأسبق نفى هذه الأنباء تماماً وأكد أنه برىء من ذنب رحيل رمضان صبحى عن الأهلي.

وقال إكرامى الشحات ، إنه لم يكن على علم بقرار رمضان صبحى بالرحيل عن الأهلي، وأنه فوجئ قرار زوج ابنته بالانتقال إلى بيراميدز، وأضاف إكرامى فى تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس"، "أقسم بالله العظيم أن أمس الخميس هو أول محادثة بينه وبين رمضان صبحى منذ إعلان رحيله عن الأهلى، موضحاً أنه لم يكن على علم بالتفاصيل، وليس له أى دخل فى قراره كما يردد البعض".

وأضاف حارس الأهلى الأسبق، "رمضان لاعب كبير وناضج وهو صاحب قراره ورحيله عن الأهلى فاجأني، وهو الوحيد الذى يستطيع كشف ما حدث، وأنا وشريف ليس لنا علاقة بالأمر، لأن رمضان الشخص الوحيد المنوط به كشف التفاصيل"، مؤكدًا أنه لو استعان به فى بداية الأمر لكان رفض رحيله عن الأهلى، مشيرا إلى أن "شريف إكرامى عندما جدد تعاقده مع الأهلى لم أسأله عن قيمة العقد، وبالتالى لم أسأل رمضان زوج ابنتى عن أمور لا دخل لى فيها".

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وأكد إكرامى الشحات أن نجله شريف كان غاضباً من قرار استغناء النادى عنه بعدما قدمت إدارة القلعة الحمراء الشكر للحارس على الفترة التى قضاها داخل جدران القلعة الحمراء منذ سنوات طويلة، وأوضح أن شريف غاضب جداً من إدارة الأهلى بسبب القرار الأخير، وأنه كوالده فوجئ بالقرار وعلم بذلك من خلال وسائل الإعلام وبكى بعد هذا القرار.

وأضاف إكرامى الشحات أن شريف سبق واتفق مع المدير الفنى فايلر على الحصول على بعض الإجازات قبل المباريات وخلال التدريبات بعد اعلان رحيله بنهاية الموسم. وتابع إكرامى الشحات: "تواجدت فى النادى الأهلى أمس الأول، وغير صحيح أن هناك مشاكل، ولا توجد أى نية للتفكير فى الرحيل ومستمر مع الأهلي، هذا خوض فى باطل، وأتعرض لأفظع الشتائم أنا وأسرتى على السوشيال، وهناك هجوم غير مبرر، وكل ما يقال على كذب وافتراء.

وعن مباراة القمة بين الأهلى والزمالك قال إكرامى، "أتمنى التوفيق للقلعة الحمراء أن يحقق الفريق الفوز فيها، لأنها أسهل المباريات التى يخوضها اللاعبون، لأن الفريقين يكون لديهما الحافز فى تحقيق الانتصار، وأشار إكرامى الشحات الى ضرورة أن تخرج المباراة بدون مشكلات وتقدم الصورة الجيدة للكرة المصرية وأن تكون ممتعة والفريقان يريدان تحقيق المكسب.