شكرا لقرائتكم خبر عن آخر إنذار.. الزمالك يمنح الرجاء أسبوعا لحسم مصير أحداد قبل اللجوء للفيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت إدارة الكرة بنادى الزمالك، بإشراف أمير مرتضى منصور، خطاباً أخيراً لنادى الرجاء المغربى، بشكل رسمى، خلال الساعات الماضية، لحسم مصير المغربى حميد أحداد مهاجم الفريق الأبيض المُعار إلى صفوف النادى المغربى، فى مهلة مدتها أسبوع تبدأ من اليوم، الجمعة، وتضمن الخطاب منح إدارة الزمالك مهلة للرجاء بخيارين، الأول يتمثل فى تفعيل بند شراء اللاعب والثانى حال عدم تفعيل بند الشراء منح اللاعب إخلاء طرف وإعادته لقلعة ميت عقبة.

ويعد خطاب الزمالك بمثابة إنذار أخير لنادى الرجاء، حيث تضمن الخطاب أنه سيتم اللجوء إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، حال عدم إعادة اللاعب أو تفعيل بند شرائه، بعدما شارك اللاعب فى عدد من المباريات مع الفريق المغربى عقب نهاية فترة إعارته، مع تأكيد نادى الزمالك فى خطابه إنه يحتفظ بكل حقوقه المالية فى المشاركات التى خاضها اللاعب مع الرجاء المغربى عقب نهاية فترة الإعارة.

وتواصلت إدارة الرجاء المغربى بشكل ودى مع الزمالك بشأن مد الإعارة، لتوقف النشاط الكروى بسبب جائحة كورونا، إلا أن إدارة الكرة بنادى الزمالك أكدت للرجاء أن التواصل الودى كان يجب أن يتم مبكراً خاصة أن إدارة الكرة بقلعة ميت عقبة أرسلت خطابين من قبل للرجاء لتحديد موقفها بشكل اللاعب ويعد هذا الخطاب هو الثالث والأخير.

ويقدم حميد أحداد مستويات متميزة مع الرجاء المغربى خلال الفترة الأخيرة سواء بتسجيل الأهداف أو صناعتها وترغب إدارة الكرة بنادى الزمالك فى حسم مصيره لذا تم مخاطبة الرجاء بشكل نهائى لتحديد موقفه فى مدة أقصاها أسبوع، كى يتم تحديد مستقبل اللاعب داخل قلعة ميت عقبة.