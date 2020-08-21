شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. محمد شريف ينضم لكتيبة "أنا أهلاوى" فى الملاعب المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب محمد شريف لاعب الأهلى المعار إلى إنبى من العودة مرة أخرى للقلعة الحمراء، بعد رحيل رمضان صبحى وإعلان رغبته بعدم الاستمرار مع الفريق، واستطاع شريف أن يترك بصماته مع الفريق البترولى، وأصبح قريبا بشدة من العودة بعد رحيل العفيجى، خاصة أنه لاعب مميز ولديه خبرة تؤهله لسد مكان رمضان صبحى فى الفريق الأحمر .

وتألق محمد شريف مع إنبى هذا الموسم وكان هدافا مميزا ما جعل الفريق البترولى يتقدم بعرض رسمى إلى الأهلي لتجديد إعارته، فى الوقت الذى ترددت فيه أنباء عن توقيعه لفريق بيراميدز، لكن اللاعب خرج ونفى كل هذا مؤكدا ولاءه للقلعة الحمراء، ولجأ إلى السوشيال ميديا ونشر عبر صفحته الشخصية "أنا أهلاوى وإن شاء الله لو النادى الأهلى طلبنى أرجع بعد انتهاء إعارتى لنادى إنبى مش هفكر لأن ده النادى الأهلى أكبر نادى فى أفريقيا".

وقبلها نشر اللاعب صورة وهو يرتدى قميص الاهلى وعلق عليها بقلب أحمر.

وجاءت تغريدة شريف لتضمه إلى قائمة اللاعبين الذين يكشفون انتماءهم وولاءهم للقلعة الحمراء ومغازلة الجماهير على طريقة "أنا أهلاوى".

انضم شريف إلى الأهلى قادما من وادى دجلة العام قبل الماضى، وبعد موسم انتقل إلى إنبى على سبيل الإعارة لمدة عام، مقابل حصول الأهلى على 2 مليون جنيه مع وضع بند فى العقد يمنع مشاركة اللاعب أمام الأهلي.



محمد شريف بملابس الاهلى

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محمد شريف مع امح الدولى



اللاعب بملابس البحر



خارج الملعب



سيلفى السيارة



شريف على حمام السباحة



لاعب الاهلى مع الهضبة



لاعب الاهلى



