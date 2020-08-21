شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مفاجآت كبرى فى قمة الأهلى والزمالك وأرقام موجعة قبل الصدام الـ120 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف ملعب القاهرة الدولي مباراة القمة النارية بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في التاسعة مساء السبت ضمن مواجهات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري العام ، الأهلي يدخل اللقاء في صدارة الترتيب برصيد 56 نقطة من 20 مباراة ، والزمالك في المركز الثانى برصيد 39 نقطة من 20 لقاء أيضاً.

ونستعرض أهم النتائج والأرقام المفاجئة في قمة الأهلى والزمالك قبل الصدام 120 ..

التاريخ يعلن تفوق الأهلى

الأهلى فاز على الزمالك 45 مرة بمسابقة الدورى، بينما حقق الأبيض الفوز فى 26 مباراة وحسم التعادل نتيجة 48 لقاء.

أول مواجهة رسمية

وتعد أول مواجهة رسمية جمعت بين الأهلي والزمالك فى 17 مارس 1924 بذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس السلطان حسين وانتهت بالتعادل الإيجابى 1-1

أول قمة فى الدورى

فى المقابل جاءت أول مواجهة جمعتهما فى الدورى الممتاز 10 ديسمبر 1948 وانتهت بالتعادل الإيجابى 2-2، سجل للأهلى (أحمد مكاوى - سعد عثمان)، وسجل للزمالك (سيد رستم - عبد الكريم صقر).

المواجهة الأخيرة

مباراة الأهلي والزمالك في الدور الأول شهدت غياب الفارس الأبيض بسبب تعذر وصول حافلة الفريق لأرض استاد القاهرة، لتحتسب نقاط المباراة للقلعة الحمراء مع إقرار اتحاد الكرة خصم ثلاثة نقاط أخرى بنهاية الموسم .

تعادل فى النيران الصديقة

وشهدت مواجهات القمة بين الأهلي والزمالك 6 أهداف عكسية فى مختلف البطولات، وسجل لاعبو الزمالك فى شباكهم 3 أهداف (حسن الفار "هدفين"، أحمد توفيق)، كما سجل لاعبو الأهلي فى شباكهم 3 أهداف (حسين الفار – إبراهيم الكبير – محمد عامر).

حسين ياسر أسرع هدف

ويعد حسين ياسر المحمدى صاحب أسرع هدف فى تاريخ لقاءات القمة، حيث سجل نجم الزمالك عقب 48 ثانية فقط من انطلاق لقاء الفريقين بكأس مصر موسم 2009-2010.

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السداسية أكبر انتصار

الفوز الأكبر في تاريخ المواجهات بين الأهلي والزمالك كان بنتيجة (6-0)، وهذه النتيجة حققها الفارس الأبيض مرتين، كانت الأولى في 2 يناير 1942 في دوري منطقة القاهرة، وسجل الأهداف عبد الرحمن فوزي وعبد الكريم صقر بواقع هدفين لكلٍ منهما، أما الهدفين الباقيين سجلهما عمر شندي ومحمد حسن حلمي، أما المواجهة الثانية التي انتهت بهذه النتيجة كانت في 2 يونيو 1944 في نهائي كأس مصر، وسجل أهداف اللقاء محمود حافظ (هاتريك)، محسن السحيمي (هدفين) وعبد الكريم صقر.

النتيجة الأكبر في تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في الدوري المصري هي (6-1)، وهذه النتيجة لم تحدث إلا مرةً واحدةً حققها الأهلي في موسم 2001-2002، سجل أهداف هذه القمة رضا شحاتة وإبراهيم سعيد وخالد بيبو (4 أهداف) للشياطين الحمر، أما هدف الفارس الأبيض الوحيد أحرزه حسام حسن.

عبد الكريم صقر الهداف

أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في مباريات القمة بين الأهلي والزمالك هو عبد الكريم صقر الذى لعب للناديين وسجل بقميصهما 17 هدفاً، منهم 10 لصالح الشياطين الحمر، و7 للقلعة البيضاء، يليه مصطفى كامل طه برصيد 17 هدفا (12 للزمالك – 5 للأهلي)، ثم مختار التتش ومحمد أبوتريكة وسجل كل منهما 13 هدفا.

مباريات لم تكتمل

4 مباريات لم تكتمل بين الأهلي والزمالك خلال تاريخ مواجهاتهما السابقة بالدورى الممتاز، مواسم (1965- 1966)، (1970-1971)، (1995-1996)، (1998 - 1999(

العميل المزدوج

لعب العديد من اللاعبين للفريقين "الأهلي والزمالك" أبرزهم: رضا عبد العال - جمال عبد الحميد - حسام وإبراهيم حسن - إبراهيم سعيد - عصام الحضري - أحمد حسن - طارق السعيد - مؤمن زكريا - صبري رحيل – دومينيك – حسين ياسر المحمدى – جمال حمزة.

نظافة الشباك بين الأهلى والزمالك

الأهلى حافظ على نظافة شباكه خلال 52 مواجهة أمام الزمالك بالدورى، بينما لم تستقبل شباك الأبيض أهدافا فى 34 لقاء.

سباق الأهداف

مباراة السبت هي الصدام رقم 120 بين الناديين ، والأهلى سجل 146 هدفًا بالإضافة لهدفين اعتبارين فى شباك الزمالك بالدورى، بينما أحرز الأبيض 100 هدفا.