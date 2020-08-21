محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شريف عادل: تأكد بشكل نهائي إقامة المواجهة التي ستقام بين المصري البورسعيدي ومصر للمقاصة غدًا السبت ضمن منافسات الأسبوع الـ21 بطولة الدوري المصري الممتاز. وكشف مصدر مسؤول بالمصري البورسعيدي أن الفريق توجه إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية صباح اليوم الجمعة استعدادا لخوض المباراة. Advertisements وكان المصري غاب عن المشاركة في الثلاث جولات الماضية ببطولة الدوري المصري بسبب الإصابات التي ضربت الفريق بفيرس كورونا. وقام اتحاد الكرة بتأجيل مباريات المصري أمام كل من حرس الحدود والإسماعيلي والاتحاد السكندري، بعد إلغاء انسحاب الفريق من مواجهة الدراويش. يُذكر أن المصري يحتل المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة من 17 مباراة.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص.. بعد ضربة كورونا.. المصري يعود للدوري بمواجهة المقاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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