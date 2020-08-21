"خطوة للخلف".. أحمد حسن ينتقد قرار رمضان صبحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

انتقد أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، قرار رمضان صبحي، لاعب هدرسفيلد تاون الإنجليزي، بعد رحيله عن الأهلي عقب نهاية إعارته للأحمر وإعلان رغبته رسميا في الانتقال إلى صفوف بيراميدز

وقال حسن، في تصريحات هاتفية لبرنامج "اللعيب" عبر قناة "MBC مصر": "رمضان صبحي لاعب كبير وكنت أرى أنه سيكون له اسم كبير ودور مهم مع منتخب مصر مثل محمد صلاح".

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وأضاف: "لكن رمضان صبحي اتخذ خطوة إلى الوراء، كنت أتمنى ألا يلعب في الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز، حيث كنت أرغب في احترافه إلى الخارج بعيدا عن مصر لأنه ما زال صغيرا في السن".

وتابع: "كنت أتمنى ألا ينظر إلى الأموال حاليا لأن الأموال كانت ستأتيه لاحقا بفضل إمكانياته وقدراته البدنية والمهارية، كان من الممكن أن يلعب في ناد بدوري أبطال أوروبا لكنه تعجل في قراره".

وأتم "الصقر" قائلا: "محمد صلاح عندما انتقل إلى بازل مع محمد النني في بداية رحلة احترافه كان يحصل على راتب قليل، ولكن بعد ذلك تمكن من الوصول إلى مثل هذه الأرقام التي يحصل عليها حاليا".