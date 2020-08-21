كرة طائرة.. عودة الصراع بين الأهلي والزمالك على لقب الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علام:

تعود الحياة إلى كرة الطائرة المصرية بعد توقف امتد إلى خمسة أشهر بسبب توقف النشاط الرياضي نتيجة لفيروس كورونا "كوفيد-19".

ويُستأنف دوري الكرة الطائرة بمواجهات مؤجلة للقطبين مساء اليوم الجمعة، حيث يلتقي الأهلي مع الطيران في مباراة مؤجلة، وستقام على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، ويتبقى للفريق الأحمر مباراة مؤجلة أخرى مع بتروجيت يوم الإثنين المقبل.

بينما سيلتقي في نفس التوقيت الزمالك مع الشمس على صالة المقاولون العرب.

وسيتم استكمال باقي المباريات البطولة يوم الجمعة المقبل 28 أغسطس، وستقام المباريات يومي الجمعة والإثنين، على أن تُختتم المسابقة يوم 14 سبتمبر المقبل بلقائات الجولة الأخيرة وعلى رأسها لقاء القمة بين الأهلي والزمالك

ويتصدر طلائع الجيش ترتيب دوري كرة الطائرة برصيد 40 نقطة جمعهم من 14 فوز وهزيمتين.

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بينما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 39 نقطة جمعهم من 13 فوز وهزيمة واحدة كانت امام الزمالك ومتبقى له مباراتين مؤجلتين.

ويأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 38 نقطة جمعهم من 13 فوز وهزيمتين ومتبقى له مباراة مؤجلة فقط.

وتنص لوائح المسابقة على حصول الفائز بالمباراة بنتيجة 3-0 أو 3-1 على ثلاث نقاط، ولا يحصل الخاسر على أي نقطة.

بينما في حالة انتهاء المباراة بنتيجة 3-2 يحصل الفائز على نقطتين والخاسر على نقطة واحدة.

يُذكر أن الأهلي حامل لقب دوري الكرة الطائرة.