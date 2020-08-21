عودة مدحت شلبي.. 4 معلقين على قمة الزمالك والأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة: حدَّدت قناة "أون تايم سبورتس" معلقي مباراة القمة 120 في بطولة الدوري المصري بين الزمالك والأهلي قطبي الكرة المصرية. ويستضيف الزمالك منافسه الأهلي غدا السبت في تمام الساعة التاسعة مساءً ضمن منافسات الجولة الـ21 للدوري المصري. ويتولى كل من مدحت شلبي وبلال علام التعليق على المباراة قناة "أون تايم سبورتس"، ويعلق أيمن الكاشف وحاتم بطيشة عبر قناة "أون تايم سبورتس 2". يذكر أن الأهلي يتربع على صدارة الدوري برصيد 56 نقطة، ويأتي الزمالك خلفه في المركز الثاني بجدول الترتيب وفي جعبته 39 نقطة بعدما لعب الفريقان 20 مباراة.

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