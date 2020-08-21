بعد اجتماع مغلق مع كومان…ميسي يؤكد رغبته في مغادرة برشلونة

اجتمع مساء أمس الخميس، قائد فريق برشلونة “ليونيل ميسي” مع المدرب الجديد للفريق الهولندي “رونالد كومان” للحديث حول مستقبل النادي وما ينتظره في الميركاتو الصيفي تحضيرًا للموسم الجديد 2021/2020 غير البعيد عن الانطلاق.

وكان ميسي قد غادر النادي الأسبوع الماضي لقضاء عطلته الصيفية، إلا أن إقالة المدرب الإسباني كيكي سيتين، وتعيين الهولندي كومان بديلاً له جعل الارجنتيني يحط الرحال في النادي لمناقشة مستقبله.

وذكر راديو كاتالونيا أن النجم الارجنتيني أبلغ رونالد كومان برغبته في الرحيل وكونه يرى نفسه خارج النادي أكثر من البقاء.

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وأضاف نفس المصدر “قائد برشلونة يتفهم صعوبة خروجه في الميركاتو الصيفي الحالي، بسبب سعره الباهظ وراتبه السنوي الضخم، بالاضافة الى الصعوبات المالية التي تعيشها كرة القدم جراء فيروس كورونا“.

ويمتلك “ليو ميسي” شرطًا جزائيًا في عقده مع برشلونة يبلغ 700 مليون يورو، إذا ما أراد فريق ما الظفر بتوقيعه قبل انتهاء مدة العقد في الميركاتو الصيفي 2021.

وكانت تقارير صحفية اسبانية قد ذكرت رغبة النجم الارجنتيني في مغادرة برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية 2020 بسبب فقدانه الثقة في إدارة النادي تحت قيادة جوزيب ماريا بارتوميو.