رياضة | الأهلي يسعى لتحصين نجمه من إغراءات بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 21 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يسعى لتحصين نجمه من إغراءات بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت مصادر صحفية مقربة من النادي الأهلي، أن إدارة النادي الأحمر تريد تحصين نجم الفريق، من مفاوضات بيراميدز.

وبحسب مصادر مطلعة داخل فريق الكرة، فإن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول، أوصى إدارة النادي بتعديل عقد المالي أليو ديانج، لاعب خط وسط الأهلي.

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ويتقاضي ديانج 400 ألف دولار راتباً سنوياً مع الأهلي، ويسعى عبد الحفيظ لتعديل عقده، ليصبح 550 ألف دولار عن الموسم الواحد.

وتشير عدة تقارير صحفية، أن اللاعب الشاب يحظى بمتابعة العديد من الأندية الأوروبية، في ظل تألقه مع الأهلي.

كما لا يعد اللاعب بعيداً عن أعين مسؤولي بيراميدز، الذين يريدون توجيه ضربة قوية للأهلي، بعد ضم رمضان صبحي، نجم النادي السابق ولاعب هيديرسفيلد تاون الإنجليزي.