رياضة | كارتيرون يوافق على رحيل نجم الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 21 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يوافق على رحيل نجم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك على رحيل واحد من نجوم الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد كارتيرون إلى إدارة نادي الزمالك أنه لا يمانع في رحيل عمر السعيد مهاجم الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي.

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وأشار كارتيرون إلى أنه ليس في حاجة لخدمات عمر السعيد في الزمالك الموسم المقبل وأنه من الأفضل أن تتعاقد إدارة القلعة البيضاء مع مهاجم أجنبي مميز في الصيف.

وكان عمر السعيد هو الأخر قد أظهر رغبة كبيرة في مغادرة صفوف نادي الزمالك في هذا الصيف نظرا لعدم مشاركته كأساسي مع كارتيرون لفترات طويلة.

ويوجد العديد من الأندية التي تريد التعاقد مع عمر السعيد هذا الصيف في حالة رحيله عن صفوف نادي الزمالك بالفعل أبرزها نادي وادي دجلة والإنتاج الحربي ومصر المقاصة وغيرها من الأندية.