رياضة | أول تعليق من أبيدال بعد رحيله عن برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 21 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر أول تعليق من أبيدال بعد رحيله عن برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح الفرنسي إريك أبيدال أنه حاول "القيام بالتغييرات لكنني لم أفلح"، في رسالة صريحة وجهها عبر حسابه على إنستجرام، بعد يومين من إقالته من منصب المدير الرياضي لنادي برشلونة وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأقال النادي الكاتالوني أبيدال من منصبه الثلاثاء، بعد أن أطاح بالمدرب كيكي سيتيين الإثنين، عقب الخروج المذل أمام بايرن ميونخ الألماني 2-8 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأسبوع الفائت.

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وقال الدولي الفرنسي السابق الذي عين مديراً رياضياً في يونيو (حزيران) 2018: "خلال هذين العامين، حاولت القيام بتغييرات اعتقدتُ أنها مهمة جداً لمستقبل الفريق الأول، ورغم قناعاتي وإصراري، لم أفلح في ذلك".

وأردف قائلاً: "لذلك أعتقد أنه حان الوقت لوضع نهاية لعلاقتي مع النادي".

وتابع اللاعب الذي غادر برشلونة كلاعب في العام 2013: "هذا الوداع الثاني يختتم عامين حاولت خلالهما العمل من أجل أن أجعل برشلونة أفضل، موسمان صعبان وضعت نهاية لهما وفقاً لقراري الشخصي، على رغم أن مجلس الإدارة أقالني من منصبي الإثنين، فقد تقدمت الثلاثاء الفائت باستقالتي، لقد استقلت قبل عام من انتهاء عقدي مع برشلونة".