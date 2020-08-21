رياضة | وليد سليمان مفاجأة فايلر في القمة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 21 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر وليد سليمان مفاجأة فايلر في القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب الحاوى وليد سليمان، جناح الفريق الكروي الأول بالنادى الأهلى، من التواجد فى التشكيل الأساسى للقاء القمة أمام الزمالك يوم السبت المقبل.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في التاسعة من مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة 21 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

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وهذا من أجل تعويض الغيابات الدفاعية الكثيرة داخل جدران القلعة الحمراء، ويعاني الأهلي من غياب محمود كهربا، وجيرالدو كوستا، وأحمد الشيخ.

وشارك الحاوي وليد سليمان فى لقاء الأهلى الأخير، وتمكن من تسجيل هدف فى مرمى أسوان، إذ يعتبر وليد سليمان من الأوراق المضمونة فى صفوف القلعة الأحمر، والتى تجيد التألق فى المباريات أمام نادى الزمالك.

ويتصدر النادي الأهلي بطولة الدوري المصري برصيد 56 نقطة بينما الزمالك بالوصافة برصيد 39 نقطة.