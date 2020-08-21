رياضة | جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 21 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره نادي الزمالك يوم السبت المقبل 21 أغسطس ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز. وستلعب مباراة فريق الأهلي وفريق الزمالك يوم السبت المقبل في بطولة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ستاد القاهرة الدولي. وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز: الأهلي 56 نقطة الزمالك 39 نقطة المقاولون العرب 37 نقطة بيراميدز 36 نقطة الاتحاد السكندري 29 نقطة سموحة 27 نقطة إنبي 26 نقطة Advertisements الانتاج الحربي 24 نقطة الإسماعيلي 23 نقطة حرس الحدود 22 نقطة الجونة 21 نقطة المصري 20 نقطة مصر المقاصة 20 نقطة وادى دجلة 19 نقطة أسوان 19 نقطة طلائع الجيش 18 نقطة طنطا 16 نقطة نادى مصر 13 نقطة

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