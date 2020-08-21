شكرا لقرائتكم الأهلي يبدأ التفاوض مع محمد شريف لتمديد تعاقده لـ 3 مواسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ مسئولو النادي الأهلي في التفاوض مع محمد شريف جناح الفريق المعار لانبي حتى نهاية الموسم لتمديد عقده لمدة 3 مواسم إضافية، في ظل سريان عقده لمدة موسمين مقبلين مع الفريق الأحمر، وترغب إدارة الأهلي في تأمين اللاعب الشاب لأطول فترة ممكنة، بعد أن دخلت إدارة بيراميدز في مفاوضات لضمه.

ورد محمد شريف على الأنباء التي ترددت عن توقيعه لفريق بيراميدز ، من خلال صفحته الشخصية بموقع تويتر، حيث نشر صورة له مرتديا قميص النادى الاهلى ، مصحوبا بقلب أحمر .. وشهدت الساعات الأخيرة، تأكيدات بوضع إدارة نادى بيراميدز 3 لاعبين في النادى الأهلى على دائرة اهتماماتها، للتعاقد معهم نهاية الموسم الحالى، لتدعيم الفريق أملا فى إحراز الألقاب الموسم المقبل، مع التأكيد على النجاح فى الحصول على توقيع محمد شريف لاعب الأهلى المعار إلى إنبى، ويتبقى فقط الحصول على موافقة الأهلى على رحيله حال عدم العودة لصفوفه الموسم المقبل، يذكر أن محمد شريف انضم الى الاهلى قادما من وادى دجلة ، عام 2018 ، في عقد مدته أربعة مواسم و نصف الموسم .

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في الوقت الذي استقر فايلر بشكل كبير على عودة الثلاثى عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلى بمجرد انتهاء اعارتهم بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذى عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعب.

ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).