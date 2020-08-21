شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يفاضل بين عبد الغنى وحازم لقيادة الجبهة اليمنى أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجرى الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، مفاضلة بين الثنائى حازم إمام ومحمد عبد الغنى، من أجل الاعتماد على أحدهما لقيادة الجبهة اليمنى أمام الأهلى، فى المباراة المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء غدا، السبت، على ستاد القاهرة الدولى، والتى يسعى الزمالك فيها لتحقيق الفوز على الأهلى، لإرضاء جماهيره خاصة بعدما ابتعد عن المنافسة على لقب المسابقة هذا الموسم، وتبقى له المنافسة على المركز الثانى فى ظل المنافسة الشرسة على المركز الثانى لحصد بطاقة التأهل والمشاركة فى دورى أبطال إفريقيا فى النسخة المقبلة، إذ احتل الأبيض المركز الثانى برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 20 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 11 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 3 مواجهات، وسجل 25 هدفًا واستقبل 14 هدفًا، بينما يُلاحقه المقاولون العرب الذى تواجد فى المركز الثالث برصيد 37 نقطة، فيما جاء بيراميدز فى المركز الرابع بحدول الترتيب برصيد 36 نقطة، لتشتعل المنافسة بين الثلاثة فرق على حجز مقعد المركز الثانى بعدما تصدر الأهلى الترتيب برصيد 56 نقطة.

وتأتى المفاضلة من جانب كارتيرون خاصة إن حازم إمام أصبح جاهزا طبيا للمواجهة ولكن يبقى مستواه الفنى والبدنى وهو ما سيتم حسمه من خلال التدريبات الأخيرة اليوم، الجمعة، حيث حال جاهزيته بدنيا وفنيا بأفضل صورة سيتم الدفع به فى التشكيل الأساسى وحال عدم الجاهزية اللازمة سيتم الاعتماد على محمد عبد الغنى مدافع الفريق لقيادة تلك الجبهة فى القمة.

فيما صرف جميع لاعبو الزمالك، قسطا من المستحقات الخاصة بهم قبل مواجهة الأهلى، وجاء صرف لاعبى الفريق الأبيض لهذا القسط عقب لقاء الفريق الأبيض نادى مصر، فى المباراة التى أقيمت مساء الثلاثاء، الماضى، باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة العشرين بالدورى، والتى انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين، وجاء صرف المستحقات من أجل تحفيزهم على تحقيق الفوز أمام الأهلى.

واستعد الزمالك لخوض مواجهة الأهلى، بخوض 4 مباريات فى مسابقة الدورى عقب استئنافها يوم 6 أغسطس الماضى بعد فترة طويلة من التوقف الكروى بسبب جائحة كورونا، ودفع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق بـ26 لاعبًا فى المباريات الأربع التى خاضها بالبطولة قبل القمة المرتقبة، وذلك أمام أندية المصرى البورسعيدى والاتحاد السكندرى ومصر للمقاصة ونادى مصر، على الترتيب، وهم: "محمد أبو جبل ومحمود جنش فى حراسة المرمى، حازم إمام وأحمد عيد ومحمد عبد الغنى ومحمود علاء ومحمود الونش وياسين مرعى ومحمد عبد الشافى وعبد الله جمعة وحاتم محمد فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى ومحمد حسن وأحمد زيزو وإسلام جابر ومحمد عنتر ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقى ومحمد حسام بيسو ويوسف أوباما وحسام أشرف فى خط الوسط، مصطفى محمد وأسامة فيصل وكابونجو كاسونجو وعمر السعيد فى خط الهجوم".