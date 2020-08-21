شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف .. أحمد حسن يخدع المقاولون العرب ببصمة الصقور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح أحمد حسن، نجم الأهلى والزمالك ومنتخب مصر الأسبق، في تسجيل هدف رائع للفريق الأحمر فى شباك المقاولون العرب موسم 2009، واستقبل الأهلي المقاولون العرب فى القاهرة، ورغم تقدم الفريق الأحمر بهدف محمد فضل إلا أن الصقر قرر ترك بصمته على اللقاء ليفوز الأحمر بهدفين دون رد، وسدد الصقر كرته السحرية لتخدع داوودا دياكيتي وتسكن الشباك.

فى 30 نوفمبر 2013 أعلن الصقر اعتزاله كرة القدام نهائياً بعد مشوار حافل فى الملاعب دافع خلاله عن الفرق العديدة التى لعب لها داخل وخارج مصر وأنهى مشواره فى نادى الزمالك بعد الفوز معة ببطولة كأس مصر 2013.

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ويعد الصقر أحمد حسن اللاعب المصرى الوحيد الذى أحرز بطولات لكل الأندية التى لعب لها داخل وخارج مصر.