شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. سموحة يستدرج بيراميدز للهروب من نغمة التعادلات على ستاد الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستدرج سموحة نظيره بيراميدز في تمام التاسعة مساء اليوم الجمعة على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري العام في مواجهة مثيرة يدخلها الفريق السكندرى بعد التعادل سلبياً مع انبى بالجولة الماضية فيما تعادل بيراميدز مع طلائع الجيش بهدفين لكل فريق في نفس الجولة.

ويحتل سموحة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز في 5 وتعادل في 12 وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 21 هدفاً وتلقت شباكه 19 هدفاً فيما يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز في 10 وتعادل في 6 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 33 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً.

ويسعى حمادة صدقى المدير الفني لسموحة لتسجيل انتصار أمام منافس قوى للزحف نحو المربع الذهبى معتمداً على لاعبيه المتميزين صلاح محسن وناصر ماهر .

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فيما طالب الكراوتى أنتى تشاتشيتش المدير الفني لبيراميدز لاعبيه بالعودة لنغمة الانتصارات بعد خسارة نقطتين في الجولة الماضية لمواصلة الزحف نحو انهاء المسابقة في مركز الوصيف المؤهل لدوري ابطال أفريقيا ، ويعول تشاتشيتش على هداف الفريق السماوى عبد الله السعيد الذى يتصدر جدول هدافى الدوري برصيد 16 هدفاً .

ويبدو التشكيل المتوقع لسموحة أمام بيراميدز مكون من :"عمر صلاح وأحمد جمال ومحمد عبد المنعم ورجب نبيل وأحمد أبو الفتوح وأحمد حمص ويوسف ديوب ومحمد الترهونى وناصر ماهر وحسام حسن وصلاح محسن".

ويبدو التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام سموحة مكون من :"مهدي سليمان - طارق طه - عبد الله بكري - ولفريد كانون - رجب بكار - محمود حمادة - نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد - إسلام عيسى - إبراهيم حسن - دودو الجباس".