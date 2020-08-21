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ردًا على رحيل رمضان صبحي.. «فايلر» يبدأ المفاوضات مع ثلاثي أحدهما من بيراميدز ورفض التعاقد مع باهر المحمدي

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قال الإعلامي إسلام صادق  أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي بالإتفاق مع لجنة التخطيط على الإتفاق ببدء المفاوضات للتعاقد مع إيرك تراروي لاعب بيراميدز وحسام حسن مهاجم سموحه وكريم طارق لاعب طلائع الجيش.

وأضاف صادق أن لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح بدأت المفاوضات مع الأندية من أجل إتمام الصفقات رغبة من المدير الفني لتدعيم الفريق خلال فترة الإنتقالات القادمة.

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رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي المحاولات التى قام بها البعض داخل النادي مؤخراً لتدعيم صفوف الفريق عن طريق التعاقد مع باهر المحمدي مدافع الأسماعيلي ، خاصة بعد تعرض محمود متولي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي. حسبما نشر موقع "سوبر كورة".

وأكد فايلر أنه لا يرى أن المحمدي سيكون إضافة لخط دفاع الأهلي، ويرفض مخطط لجنة التخطيط في التعاقد معه لتعويض غياب متولي لمدة لن تقل عن 6 شهور، حيث لا يقتنع المدرب السويسري في قدرات المحمدي على أن يكون له دور مؤثر مع المارد الأحمر في الفترة المقبلة.

وتضغط لجنة التخطيط بالأهلي على فايلر من أجل إقناعه بضم باهر المحمدي، باعتباره من أبرز المدافعين في ، بخلاف أنه يجيد اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيمن، إلا أن رفض فايلر فكرة التعاقد معه حال دون التفكير في ضم قائد الإسماعيلي.

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