عمر ربيع ياسين يكشف تفاصيل «خناقة» فرجاني ساسي وحازم إمام في مران الزمالك قبل القمة

ما زالت أزمات التونسي فرجاني ساسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مستمرة، فبعد اعتراضه بالأمس بطريقة غير لائقة وركله لزجاجات المياة في ملعب التدريب بسبب تأخر حصوله على المستحقات، شهد اليوم الخميس أزمة جديدة للاعب التونسي.

وخلال مران الزمالك، دخل ساسي وحازم إمام في مشادة كلامية على خلفية عدم تمرير حازم لفرجاني الكرة بشكل صحيح، قبل أن يقوم الأخير بتوجيه السباب لقائد الزمالك الذي لم يتهاون في حقه. حسبما نشر موقع "القاهرة 24".

ولم يرد حازم إمام على ساسي في الملعب، حيث توجه مسرعًا إلى غرفة خلع الملابس، حتى وصل إلى المتعلقات الخاصة باللاعب التونسي ليقوم بكسر هاتفه المحمول والساعة الشخصية الخاصة به.

وفوجئ فرجاني ساسي بفعلة حازم إمام مع سماع تهديدات من قبل الأخير بأنه سيلحق به الأذى فيما بعد، ولن يكتفي بكسر أغراضه الشخصية، قبل أن يتدخل كبار الفريق لاحتواء غصب اللاعبان.

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وعلى الفوز توجه فرجاني ساسي إلى المشرف على الكرة بالزمالك أمير مرتضى منصور، ليشكو له نتيجة الأضرار التي لحقت بأغراضه الشخصية من كابتن الفريق.

ورواية آخرى، كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين تفاصيل المشادة الكلامية التي حدثت بين فرجاني ساسي وحازم إمام في تدريبات الزمالك.

وقال ياسين في برنامج “نمبر وان” على قناة “النهار”: “ما حدث هو أن فرجاني ساسي طلب من حازم إمام بصفته كابتن الفريق إنه يتدخل ويتكلم مع أمير مرتضى منصور مدير الكرة، ليصرف مستحقاته هو واللاعبين بصفته كابتن الفريق، ولكن حازم طلب منه تأجيل الحديث في موضوع الفلوس لبعد لقاء القمة، فحدث انفعال من فرجاني على عدم قدرة حازم لمخاطبة مدير الكرة وهو ما دفع حازم لينفعل على فرجاني”.

وتابع: “تدخل طارق حامد ومحمود علاء وجنش وقاموا بتهدئة الأمور، وجعلوا ساسي يعتذر لحازم الذي تعهد بمخاطبة مدير الكرة بعد لقاء القمة”.