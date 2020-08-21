«بكيت عندما علمت برحيل رمضان صبحي عن الأهلي».. إكرامي الكبير يعلق على رحيل «العفيجي»

أكد إكرامي الشحات مدرب حراس مرمى قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، أنه لا صحة لما تردد عن وجود أزمة مع مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب.

وأضاف إكرامي الشحات في تصريحات تلفزيونية، أن بعض الشائعات حول موقفه من رحيل صهره رمضان صبحي عن الأهلي تسببت في هجوم شديد وغير مبرر عليه هو وأسرته، مشددًا على أنه مازال مستمر في أداء عمل بقطاع الناشئين بالنادي.

وشدد على أن غياب شريف إكرامي عن بعض التدريبات كان بالتنسيق مع الجهاز الفني. حسبما نشر موقع "القاهرة 24".

وقال: “لا أعرف حتى الآن موعد توقيع رمضان صبحي لبيراميدز، رمضان تواصل معي اليوم لأول مرة منذ بداية الأزمة، لا علم لي بأي تفاصيل مالية في تعاقد الأهلي مع رمضان صبحي.

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وأردف: “شريف لم يكن على علم بموضوع انضمام رمضان لبيراميدز رغم قربه الشديد منه، وأنه لم يتحدث مع محمود الخطيب رئيس الأهلي بخصوص رمضان صبحي وأخر لقاء كان منذ أسبوعين في الساحل الشمالي”.

أكد إكرامي الشحات مدرب حراس مرمى قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، أنه بكى حين أخبرته ابنته حبيبة بقرار زوجها رمضان صبحي عن الفريق.

وأضاف إكرامي الشحات في تصريحات تلفزيونية، أنه لم يكن يعلم بقرار رحيل رمضان صبحي ولا ابنه شريف حارس الأهلي الذي أعلن النادي نهاية علاقته به.

وقال، إن علاقته مع محمود الخطيب رئيس النادي قوية ولا تتأثر بما وصفه “الحملة التي تعرض لها في الفترة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وشدد على أنه طوال تاريخه مع الأهلي لم يثر أي أزمة، وسيستمر يخدم النادي في المرحلة المقبلة، إذا ما استمر داخل النادي.