شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يدخل سباق ضم محمد إبراهيم بعد تألقه مع المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل مسئولو نادي بيراميدز في مفاوضات شفهية لضم محمد إبراهيم صانع العاب مصر المقاصة تمهيداً لضمه في الموسم الجديد لتدعيم خط الهجوم بعد تألقه اللافت مع الفريق الفيومي منذ استئناف النشاط الكروي وعودة بطولة الدوري العام.

وعرض محمد إبراهيم نجم الزمالك السابق نفسه على الأهلي في وقت سابق للانضمام له مجاناً بداية من الموسم المقبل، وذلك رغم امتداد عقده مع الفريق الفيومي لمدة موسم إضافي، إلا أن صانع الألعاب الدولي يُخطط لفسخ عقده مع المقاصة، خاصة وأنه لم يحصل على راتبه منذ عددة أشهر كاملة، وهو الأمر الذي لن تعترضه إدارة المقاصة خاصة وأن قيمة عقد محمد إبراهيم تفوق ميزانية النادي الذي يعاني من أزمة مادية حالياً، حيث يحصل اللاعب على 3 ملايين ونصف في الموسم الجاري بينما ترتفع قيمة عقده في الموسم المقبل لـ4 ملايين جنيه.

ويٌناقش مسئولو الأهلي في الوقت الحالي مدى الاستفادة من ضم محمد إبراهيم لتدعيم مركز صانع الألعاب، لامتلاكه قدرات فنية وبدنية جيدة، خاصة وأنه لن يكلف خزينة النادي مبلغ كبير، إلا أن مفاوضات بيراميدز مع اللاعب قد تُصعب من مأمورية الأهلي في ضم اللاعب.

ونجح الأهلي حتى الأن في ضم طاهر محمد طاهر نجم هجوم المقاولون العرب إلا أن لجنة التخطيط تناقش تدعيم خط الهجوم بلاعب أخر خاصة بعد رفض رمضان صبحي الاستمرار مع الفريق بعد انتهاء اعارته وعودته من جديد لهيدرسيفيلد الأنجليزي.