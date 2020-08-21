شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يسعى لغسل أحزانه أمام إنبى على ستاد السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف فريق الإنتاج الحربى نظيره إنبى في تمام الرابعة عصر اليوم الجمعة على ستاد السلام فى إفتتاح الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري العام في مواجهة يدخلها الإنتاج بمعنويات منخفضة بعدما تعرض للخسارة من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية بينما تعادل الفريق البترولى مع سموحة سلبياً في نفس الجولة.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بعدما خاض 19 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 9 وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً ومازالت لديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر فيما يحتل انبى المركز السابع برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز في 6 وتعادل في 8 وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً.

وطالب مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربى لاعبيه بتحقيق أول ثلاثة نقاط بعد عودة المسابقة مؤكداً أن الفريق يسير بخطى جيدة فلقد تعادل مع الاهلى 1-1 ثم خسر من المقاولون وكانت له ركلة جزاء صحيحة تم تجاهلها من الحكم محمود البنا ، ويغيب عن الإنتاج في مباراة اليوم محمد عادل بسبب الإيقاف.

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في المقابل شدد حلمى طولان المدير الفني لإنبى على لاعبيه أهمية الفوز على الإنتاج لتقارب نقاط الفريقين في جدول المسابقة بما يعنى أن الفوز سوف يدفع الفريق البترولى لمراكز متقدمة بسباق جدول الدوري.

ويبدو التشكيل المتوقع للإنتاج الحربى أمام انبى مكون من :" أحمد يحيى، وأمامه أحمد شديد، محمود البدري، أحمد صابر، محمد شوقي غريب، إبراهيم مجدي، محمد بازوكا، محمد عادل، علاء سلامة، كريم لالا، وباسم مرسي".

ويبدو التشكيل المتوقع لإنبى إمام الإنتاج الحربى مكون من :"محمود جاد وعلى فوزى ورامى صبرى وأسامة جلال وكريم فؤاد وعبد الرحمن عامر وحميد ماو وزياد كمال ومحمد شريف وفيستون وأحمد على".